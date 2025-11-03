Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 5
“No habrá impunidad” en el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, afirmaron integrantes del gabinete de seguridad del gobierno federal, quienes aseguraron que siempre existió comunicación y coordinación con él para combatir al crimen.
Reconocieron que el homicidio –perpetrado el sábado anterior durante un acto público– tuvo lugar pese a que el alcalde contaba con 14 escoltas de la Guardia Nacional y de la policía municipal, estos últimos “de su confianza” y responsables de su seguridad inmediata.
En conferencia de prensa, ayer se le preguntó al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, sobre la identidad del agresor abatido y los dos presuntos detenidos. Aclaró que se trata de testigos, uno de ellos es Víctor Hugo de la Cruz, regidor de desarrollo y obras de Uruapan.
“La persona detenida no está relacionada directamente con los hechos; está herido y en calidad de testigo, igual que el regidor, pero no están vinculados con el agresor”, dijo desde la sede de la SSPC.
Sobre el presunto agresor ultimado en el lugar por elementos de seguridad, se informó que hasta ayer la Fiscalía General del estado realizaba trabajos periciales para determinar su identidad. También se aseguró un arma calibre 9 mm, la cual fue vinculada con dos ataques anteriores entre grupos delictivos en la región.
Respecto a la estrategia de seguridad en Michoacán, se preguntó al funcionario qué está fallando, a lo que respondió: “como todos sabemos, Michoacán lleva mucho tiempo con células criminales fuertes y violentas, como vimos ayer con este cobarde ataque. (Pero) se ha estado reforzando no sólo el despliegue, se han incrementado las operaciones de seguridad” en la entidad.
Afirmó que el crimen causó la “indignación” del gobierno federal, “pero no sólo indignación, sino determinación de que van a ser detenidos los responsables”. Por ello, afirmó, se “intensifican los esfuerzos coordinados para fortalecer la seguridad en Uruapan y en toda la región”.
Por su parte, el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, reveló que desde el 10 de diciembre del año pasado se asignaron a Manzo una escolta de seis elementos y un vehículo de la Guardia Nacional, la cual se reforzó en mayo pasado con ocho efectivos más y otra unidad.
“La seguridad inmediata la proporcionaba personal de la policía municipal, que era de su confianza; él así lo determinó. Y los elementos de la Guardia Nacional se dedicaban a darle seguridad periférica.”
Afirmó que siempre hubo coordinación y comunicación permanente con el alcalde, especialmente con el comandante del sexto grupo de infantería y el de la 21 Zona Militar. Detalló que entre mayo y octubre sostuvieron cuatro reuniones para revisar la estrategia de seguridad; en las dos primeras se solicitaron refuerzos y en las más recientes “el alcalde no pidió tropas adicionales”, sólo se evaluaron avances.
Detalló que a solicitud del alcalde, entre mayo y agosto pasado reforzaron la seguridad en la zona con 550 efectivos. “Insisto, la coordinación siempre existió”, dijo. Luego expuso los resultados en Uruapan: 67 detenciones, 137 kilogramos de droga asegurados, 56 armas, 3297 cartuchos y 197 vehículos, entre otros.