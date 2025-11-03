Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 5

“No habrá impunidad” en el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, afirmaron integrantes del gabinete de seguridad del gobierno federal, quienes aseguraron que siempre existió comunicación y coordinación con él para combatir al crimen.

Reconocieron que el homicidio –perpetrado el sábado anterior durante un acto público– tuvo lugar pese a que el alcalde contaba con 14 escoltas de la Guardia Nacional y de la policía municipal, estos últimos “de su confianza” y responsables de su seguridad inmediata.

En conferencia de prensa, ayer se le preguntó al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, sobre la identidad del agresor abatido y los dos presuntos detenidos. Aclaró que se trata de testigos, uno de ellos es Víctor Hugo de la Cruz, regidor de desarrollo y obras de Uruapan.

“La persona detenida no está relacionada directamente con los hechos; está herido y en calidad de testigo, igual que el regidor, pero no están vinculados con el agresor”, dijo desde la sede de la SSPC.

Sobre el presunto agresor ultimado en el lugar por elementos de seguridad, se informó que hasta ayer la Fiscalía General del estado realizaba trabajos periciales para determinar su identidad. También se aseguró un arma calibre 9 mm, la cual fue vinculada con dos ataques anteriores entre grupos delictivos en la región.

Respecto a la estrategia de seguridad en Michoacán, se preguntó al funcionario qué está fallando, a lo que respondió: “como todos sabemos, Michoacán lleva mucho tiempo con células criminales fuertes y violentas, como vimos ayer con este cobarde ataque. (Pero) se ha estado reforzando no sólo el despliegue, se han incrementado las operaciones de seguridad” en la entidad.