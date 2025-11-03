Política
Cancela mañanera en Los Pinos ante la crisis
 
Periódico La Jornada
Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 5

La conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, que hoy se realizaría en el Complejo Cultural Los Pinos, se canceló en dicha sede y se llevará a cabo, como todos los días, en Palacio Nacional, informó la Presidencia de la República.

La decisión se tomó tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, la noche del sábado anterior, durante una celebración pública en dicho municipio.

El pasado jueves, la titular del Poder Ejecutivo había anunciado que llevaría “la mañanera del pueblo” al antiguo recinto presidencial para presentar actividades relacionadas con la Copa Mundial de Futbol 2026, así como el esquema de seguridad y logística que México aplicará en esta justa deportiva.

Sin embargo, el atentado contra el edil del segundo municipio más poblado de Michoacán cambió la agenda.

