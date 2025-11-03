De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 5

La conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, que hoy se realizaría en el Complejo Cultural Los Pinos, se canceló en dicha sede y se llevará a cabo, como todos los días, en Palacio Nacional, informó la Presidencia de la República.

La decisión se tomó tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, la noche del sábado anterior, durante una celebración pública en dicho municipio.