▲ Escena en el palacio de gobierno de Morelia tras el crimen del edil de Uruapan. Foto Cuartoscuro

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 5

El asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde independiente de Uruapan, Michoacán, la noche del sábado, llevó a que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocara ayer a primera hora a reunión extraordinaria del gabinete de seguridad, en la que se delinearon acciones de apoyo a la entidad y para que el homicidio no quede impune.

La mandataria condenó “con absoluta firmeza el vil asesinato” del presidente municipal, quien fue ultimado cuando se encontraba en el tradicional Festival de Velas, en la plaza principal del municipio, aun cuando contaba con protección de seguridad federal.

Tras concluir la reunión, que se realizó en Palacio Nacional y se prolongó más de una hora, la mandataria publicó en sus redes sociales un mensaje en el que detalló que citó a su equipo de seguridad “para garantizar el apoyo a Michoacán y que no haya impunidad”.

Confirmó que “los mandos territoriales de Defensa y Guardia Nacional mantenían comunicación con el gobernante y que contaba con protección federal”.

Indicó que desde el momento en que se tuvo conocimiento “de este grave hecho”, se comunicó con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y con el secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Este último, agregó, ha mantenido comunicación constante con el fiscal del estado, Carlos Torres Piña.