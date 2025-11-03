Reunión extraordinaria en palacio del gabinete de seguridad
Delinean acciones de respaldo a Michoacán y para garantizar castigo por el homicidio
Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 5
El asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde independiente de Uruapan, Michoacán, la noche del sábado, llevó a que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocara ayer a primera hora a reunión extraordinaria del gabinete de seguridad, en la que se delinearon acciones de apoyo a la entidad y para que el homicidio no quede impune.
La mandataria condenó “con absoluta firmeza el vil asesinato” del presidente municipal, quien fue ultimado cuando se encontraba en el tradicional Festival de Velas, en la plaza principal del municipio, aun cuando contaba con protección de seguridad federal.
Tras concluir la reunión, que se realizó en Palacio Nacional y se prolongó más de una hora, la mandataria publicó en sus redes sociales un mensaje en el que detalló que citó a su equipo de seguridad “para garantizar el apoyo a Michoacán y que no haya impunidad”.
Confirmó que “los mandos territoriales de Defensa y Guardia Nacional mantenían comunicación con el gobernante y que contaba con protección federal”.
Indicó que desde el momento en que se tuvo conocimiento “de este grave hecho”, se comunicó con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y con el secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Este último, agregó, ha mantenido comunicación constante con el fiscal del estado, Carlos Torres Piña.
La Presidenta expresó sus condolencias a la familia y seres queridos de Manzo Rodríguez, así como al pueblo de Uruapan, “ante esta irreparable pérdida”.
El alcalde de esta ciudad michoacana –la segunda más poblada después de la capital Morelia–, en varias ocasiones llamó a la mandataria federal y a García Harfuch a acudir a Uruapan para verificar la situación de violencia que se enfrenta habitualmente. Incluso, en mensajes en video confío en no ser “un alcalde más asesinado”.
Sheinbaum adelantó ayer que a las 11 de la mañana el gabinete de seguridad ofrecería una conferencia de prensa para presentar avances en las indagatorias sobre el crimen. “Desde el inicio de esta administración hemos reforzado la estrategia de seguridad. Estos hechos tan lamentables nos impulsan a fortalecerla aún más. Reafirmamos nuestro compromiso de poner todos los esfuerzos del Estado para alcanzar la paz y la seguridad con cero impunidad y justicia”, apuntó.
El aviso de la reunión extraordinaria del gabinete de seguridad lo hizo público –a temprana hora– García Harfuch en redes sociales.
Poco antes de las 9 de la mañana, los funcionarios federales comenzaron a llegar a Palacio Nacional, de donde se retiraron cerca de las 10 sin hacer declaraciones.