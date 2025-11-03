Ernesto Martínez Elorriaga

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 4

Morelia, Mich., Unas 500 personas marcharon la tarde de ayer de la Plaza Morelos a la Catedral para exigir justicia por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, perpetrado la noche del sábado anterior, y para exigir a las autoridades poner un alto a la violencia que afecta a varias regiones de la entidad.

Casi al finalizar la protesta, pasadas las 18:30 horas, frente a la puerta principal del palacio de gobierno, un grupo de sujetos no identificados entró a la fuerza al recinto, ingresó a los salones, destruyó algunos muebles y arrojó los restos sobre avenida Madero, contigua al edificio.

Además, pintó paredes y rompió cristales. Minutos después, arribaron elementos policiacos, quienes los repelieron y dispersaron con gas lacrimógeno y balas de goma, golpearon y detuvieron a cuatro individuos.

La movilización empezó alrededor de las 17:45 horas en la Fuente de las Tarascas, en el centro histórico de Morelia; el contingente caminó por avenida Madero sin mayores incidentes, y al llegar al palacio de gobierno gritó consignas como “¡Justicia para Manzo!” “¡En México queremos paz y tranquilidad!” y “¡Basta de tanto crimen!”

Irrumpen en palacio

Los inconformes entonaron el Himno Nacional y en seguida un grupo de los manifestantes forzó la puerta principal del edificio e irrumpió en éste.