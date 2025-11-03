Homenaje a Manzo en la plaza donde cayó
Entre gritos, critican acciones de autoridades federales y de Michoacán // Abuchean al gobernador en la funeraria
Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 4
Uruapan, Mich., Más de 10 mil personas, entre familiares, amigos, simpatizantes y ciudadanos en general, marcharon ayer en Uruapan en repudio al asesinato del alcalde independiente Carlos Manzo Rodríguez, perpetrado la noche del sábado en la Pérgola Municipal, la plaza principal de la ciudad, y para exigir que el crimen no quede impune.
La movilización, del paseo Lázaro Cárdenas a la Pérgola, empezó a las 17 horas, luego de los funerales que tuvieron lugar durante la mañana y tarde, entre reclamos a las autoridades federales y estatales por la violencia e inseguridad que afecta a ésta y otras regiones de Michoacán.
Al mediodía, durante el acompañamiento a la carroza fúnebre, de la funeraria San José a la Pérgola, algunos de los asistentes criticaron a gritos las acciones del gobierno federal, de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador de Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, en materia de seguridad.
Reprocharon que en diversas ocasiones Manzo Rodríguez pidió la intervención de la Federación para hacer frente a este problema, propiciado por la operación de grupos del narcotráfico, y que no recibió la atención ni el apoyo debido.
Minutos antes, en la sala funeraria, los asistentes abuchearon a Ramírez Bedolla, quien llegó alrededor de las 10:30 horas para dar el pésame a familiares del presidente municipal, y una mujer le manoteó en la cabeza. El mandatario estatal permaneció 10 minutos y se retiró entre airados reclamos.
El cuerpo del político fue trasladado a la Pérgola, donde cientos de uruapenses le rindieron un homenaje a unos metros de donde fue ultimado por un sicario que le disparó a quemarropa, alrededor de las 20 horas del sábado.
Manzo Rodríguez, conocido en la región como El del Sombrero, fue atacado cuando convivía con decenas de participantes en el Festival de Velas, que cada año se realiza en ese lugar. Sus escoltas habrían abatido a uno de los agresores, mientras el regidor Víctor Hugo de la Cruz resultó herido.
El alcalde inauguró el encendido de velas y se retiró de la plaza, pero minutos después regresó para tomarse fotografías con niños caracterizados con disfraces con motivo de la celebración del Día de Muertos, y en ese momento fue baleado.
Ganó la alcaldía de Uruapan en 2024 como candidato independiente, tras haber sido diputado federal por Morena.
Este año, pidió a la Presidenta apoyo para enfrentar al crimen organizado en Uruapan, la segunda ciudad en importancia del estado.
Autoridades han identificado que ahí operan los cárteles Jalisco Nueva Generación, Los caballeros templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los blancos de Troya.
El pasado 8 de octubre, Manzo Rodríguez difundió un comunicado en el que solicitó al secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y a la presidenta Sheinbaum que no retiraran a la Guardia Nacional, pues apenas llevaban unos días en el municipio.
Un día antes, pidió al Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública en Michoacán armamento, específicamente ametralladoras Minimi, con el objetivo de que los agentes igualaran las capacidades de los grupos delictivos.
Viuda llama a defender la patria “con uñas y dientes”
Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, llamó a los mexicanos a defender la patria “con uñas y dientes”, al tiempo de demandar a los padres de familia corregir el camino de sus hijos para evitar que se sumen a las filas del crimen organizado.
Ante el féretro de su esposo, en la plaza principal de Uruapan advirtió que Manzo hubiera sido el mejor presidente de México, por lo que llamó a los mexicanos a continuar alzando la voz y seguir la lucha del alcalde independiente.
“Hoy le digo al pueblo de Uruapan que no decaigamos, que nos unamos, que nos levantemos como a él le hubiese gustado; que luchemos, que defendamos a nuestros hijos con uñas y dientes, que defendamos ese Uruapan de antes, que defendamos nuestra patria.”
Subrayó que en estos momentos también está sufriendo la madre del sicario abatido por el escolta de su esposo, quien habría sido el autor material del crimen.
Por la tarde-noche, los uruapenses acompañaron la carroza con el cuerpo del alcalde del templo de San Francisco de Asís a su última morada, el panteón de San Pedro.