E

l asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, motivó que la presidenta Claudia Sheinbaum convocara a una reunión urgente del gabinete de seguridad en Palacio Nacional. El crimen fue precedido por otros de alto impacto: 1. En marzo fue ultimado Sunshine Antonio Rodríguez Peña, líder pesquero de Baja California; en agosto, el empresario neolonés del transporte de carga, Gabriel Silva; en octubre, el líder limonero Bernardo Bravo, en Michoacán, y, el mismo mes, Javier Vargas fue baleado en Álamo Temapache, Veracruz. Los homicidios no están relacionados entre sí. Sheinbaum dijo que hechos tan lamentables como el asesinato del alcalde michoacano “nos impulsan a fortalecer aún más la estrategia de seguridad”.

Tenía protección el alcalde

Al terminar la reunión, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, aunque no expuso datos confidenciales, informó que el alcalde de Uruapan contaba desde mayo de este año con protección. Posteriormente fue reforzada su escolta: disponía de 14 efectivos y dos vehículos. Su guardia personal la proporcionaban la policía municipal, la periférica y la Guardia Nacional.

Sheinbaum: “reforzar más”

La presidenta Sheinbaum expresó su condena al homicidio mediante un extenso mensaje: “condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida”. Agregó Sheinbaum: “desde el inicio de esta administración, hemos reforzado la estrategia de seguridad. Estos hechos tan lamentables nos impulsan a fortalecerla aún más. Reafirmamos nuestro compromiso de poner los esfuerzos del Estado para alcanzar la paz y la seguridad con justicia y cero impunidad”.

Landau brinda ayuda

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, expresó que el gobierno de Donald Trump está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado. Su declaración se produjo después de que trascendió el reporte del homicidio del alcalde de Uruapan. En respuesta, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que “toda la cooperación es bienvenida. Si tienen información, por supuesto la recibimos en este, como en cualquier otro caso que trabajamos, con una estrecha colaboración con ellos y de intercambio de información”. Además, dijo: “No sólo de Estados Unidos, de cualquier institución de seguridad, siempre va a ser bienvenida”. Bajó bien el balón.