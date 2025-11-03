Critica las reacciones negativas ante disculpas por la Conquista

a reacción de los grupos conservadores de España a la declaración reciente del ministro José Manuel Albares tiene muchos significados ideológicos entramados con una concepción del mundo de raíces medievales.

Esta concepción es la que explica que gran parte del pueblo español vea con beneplácito que su sistema monárquico pretenda poner a España al lado de Reino Unido como remanentes de un mundo milenariamente distante de la actualidad. También subyace en el obsoleto episodio renacentista en el que España fue derrotada básicamente por los corsarios ingleses, pero cuyo dominio sobre América siguió dándole el estatus de rival de Inglaterra.

No despertar de ese pasado fenómeno gracias a la Iglesia y al fascismo es también la razón por la cual hoy los ex abruptos de nacionalistas a ultranza pretenden llenarse la boca con la palabra “España”, o la “verdadera España”, sin considerar a cuántos ni a cuáles españoles están adjudicando esa supuesta verdad.

Tapar el sol con un dedo al negar una visión autocrítica compartida por muchos, dentro y fuera de España, no va a cambiar el rumbo de la historia. Serán recordados como los contumaces rezagados.

Rocío Olivares Zorrilla

Insta a impedir el retorno de la derecha

Ver para creer: en la discusión de la Ley de Ingresos en el Senado de la República la derecha panista argumenta cínicamente, hasta con pasión simulada, el hecho de que la deuda pública ha crecido casi al doble en los siete años de gobierno de la llamada 4T, queriéndose apropiar de cuestiones que nunca le han interesado y sólo con propósitos electorales.

Es importante señalar que la promotora por la suspensión de la deuda pública, desde la visión de izquierda, lleva más de cinco años planteando la necesidad de una auditoría y, mientras, una suspensión de la misma, ante la indiferencia de todas las instancias federales a que se ha recurrido, sin respuesta alguna a la fecha.

El gobierno no debe permitir que la derecha retome este tipo de asuntos y por lo tanto ponerles atención, pues desgraciadamente ese endeudamiento impide que se empleen recursos importantes para el desarrollo nacional que ahora representa mucho más gasto que todos los programas sociales y se refleja también en otros aspectos como salud, educación y sobre todo en el campo, que está pasando por un problema muy serio, pues la producción de granos está a la baja año con año, el financiamiento es insuficiente, los subsidios agrícolas han pasado a ser asistenciales y para productores de autoconsumo.

El progresismo representado por la llamada 4T y la izquierda de este país tienen la responsabilidad histórica y la obligación de no permitir el regreso de esa derecha que se fue en 2018 y de que no avance la que hoy está ya acomodada en Morena y en diversas áreas del gobierno. Esto requiere actuar con mucha responsabilidad, ejerciendo la autocrítica, haciendo análisis objetivos que permitan resolver de fondo la problemática nacional y, por parte del gobierno, entender que no toda la crítica viene de los conservadores y que en el país hay más pensamientos que el de los liberales progresistas y el de los conservadores.