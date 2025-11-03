Europa Press y Afp

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 34

Rabat. Rusia denunció ayer la “falta de transparencia” y la precipitación con la que se tramitó la última resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el Sáhara Occidental, que el viernes apoyó por primera vez el plan de autonomía de Marruecos como base para una solución negociada al territorio ocupado por Rabat.

La Federación Rusa justificó su abstención, junto a China y Pakistán, en la votación de la resolución 2797, propuesta por Estados Unidos, “porque el proceso para coordinarla adolecía de falta de transparencia y fue innecesariamente acelerado, lo que imposibilitó que todas las enmiendas fueran tomadas en consideración”, indicó la cancillería rusa.

“La resolución subraya la necesidad de lograr una solución acordada que sea aceptable para las partes”, aseveró Rusia, que reconoce el derecho de autodeterminación del “pueblo del África occidental”, en referencia a la República Árabe del Sáhara Occidental, antigua colonia española ocupada ilegalmente por Marruecos en 1978 y la que se anexó ese mismo año.

El líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, advirtió que no participarán en ninguna negociación que no respete el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, en respuesta a la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad.

Ghali manifestó la disposición del Frente Polisario como representante del pueblo saharaui a “cooperar de manera constructiva con el proceso de paz”, y advirtió que “los enfoques unilaterales sólo conducirán a agravar el conflicto y a poner en peligro la región”, informó la agencia de noticias saharaui SPS.