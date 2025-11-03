Aldo Anfossi

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 34

Santiago. A dos semanas de las elecciones generales en Chile, programadas para el 16 de noviembre, la incertidumbre y atención se centra en cuál de los tres –incluso cuatro– candidatos derechistas avanzará a la segunda vuelta presidencial para enfrentar a la oficialista Jeannette Jara, quien parece asegurada para la siguiente ronda del 14 de diciembre.

Y es que varias encuestas que semanalmente se difunden tienden a coincidir en que el ultrapinochetista Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, está cerca de desplazar del segundo lugar al conservador, también pinochetista, José Antonio Kast, del Partido Republicano, a quien se daba por seguro.

Kaiser, defensor acérrimo del golpe de Estado de 1973 y quien justifica los crímenes de Estado y las violaciones a los derechos humanos que le siguieron por 17 años, meses atrás figuraba marginalmente en los sondeos, pero ahora se ha colocado entre 18 y 20 puntos.

Kast, en cambio, que llegó a tener 25-27 por ciento de preferencias, ha caído y tiene de 20 a 22 puntos, según sea el estudio.

Embate contra el aborto, la eutanasia y la migración

Si Kast es un católico fundamentalista que critica el divorcio, el derecho al aborto y a la eutanasia, y que promete expulsar a decenas de miles de inmigrantes, Kaiser no se queda atrás, ya que en el pasado dijo cosas como que “62 por ciento de las mujeres tienen la fantasía de ser violadas”, y que había que condecorar “con una medalla de honor” a los violadores “de mujeres feas”.

La semana pasada, al referirse al ingreso de extranjeros desde Bolivia, en un mitin afirmó: “vamos a cerrar la frontera, se acabó el ‘chistecito’ de Bolivia”, y que si ocurren “nuevas humillaciones”, amenazó con que “en La Paz lo van a pasar muy mal y le van a tener que cambiar el nombre a la capital (sic), porque La Paz no va a ser”.

También dijo que en caso de ganar, “nos salimos de (el acuerdo de) Escazú, nos salimos de la Agenda 2030, nos salimos del Tratado de París, nos salimos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Nos salimos de toda la institucionalidad que lo que está haciendo es ahogarnos en materia económica y en materia de control de control de nuestra seguridad interna”.