Reuters, Afp y Ap

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 33

Washington. El ejército de Estados Unidos trabaja en recuperar una antigua base naval en el Caribe que funcionaba durante la guerra fría, abandonada hace mucho tiempo, lo que sugiere preparativos para operaciones sostenidas que ayudarían a realizar posibles acciones militares dentro de Venezuela, reveló ayer una investigación de Reuters.

Las obras de construcción en la base naval de Roosevelt Roads en Puerto Rico, cerrada hace más de 20 años, se pusieron en marcha el 17 de septiembre, cuando cuadrillas comenzaron a despejar y repavimentar calles de rodaje que conducen a la pista, constató la agencia.

Roosevelt Roads fue una de las bases navales estadunidenses más grandes del mundo.

Además de la recuperación de dicha base, Washington construye instalaciones en aeropuertos civiles en Puerto Rico y Saint Croix, en las Islas Vírgenes.

Los dos territorios estadunidenses se encuentran aproximadamente a 800 kilómetros de Venezuela.

Reuters entrevistó a tres oficiales militares estadunidenses y tres expertos marítimos, quienes afirmaron que las nuevas construcciones en Puerto Rico e Islas Vírgenes apuntan a preparativos que permitirían realizar operaciones dentro de Venezuela.

“Creo que todo esto está diseñado para aterrorizar al régimen del presidente Nicolás Maduro y a los generales que lo rodean, con la esperanza de crear fisuras”, señaló una de las fuentes.

Planes de ataque

Tras ser interrogado nuevamente sobre si tiene planes de atacar Venezuela, el presidente Donald Trump señaló: “No voy a responder a una pregunta así (…) Ya veremos qué pasa”.

Trump afirmó en una entrevista que cree que los días del presidente venezolano “están contados”, pero restó importancia a los temores de una guerra inminente contra Venezuela. “Lo dudo. No lo creo”, declaró al programa 60 Minutes de CBS, sobre la insistencia de si Estados Unidos entraría en conflicto bélico con la nación sudamericana.

Ofensiva en el Caribe

Mientras Washington mantiene un férreo despliegue militar en el Caribe y el Pacífico, un alto abogado del Departamento de Justicia declaró a un grupo de legisladores que la administración Trump puede continuar sus ataques letales contra presuntos narcotraficantes en América Latina, al considerar que la ley de guerra no aplica en estas operaciones, por lo que no es necesaria la aprobación del Congreso para perpetrarlos, informó ayer The Washington Post.