Reuters

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 32

Irán reconstruirá sus instalaciones nucleares “con mayor fuerza”, expresó ayer el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, al subrayar que el país no busca un arma de destrucción masiva. Su par estadunidense, Donald Trump, ha advertido que ordenaría nuevos ataques contra la república islámica si intenta renovar las plantas que el Pentágono bombardeó en junio. Pezeshkian hizo sus comentarios durante una visita a la Organización de Energía Atómica del país (en la imagen), en la que se reunió con directivos de alto rango de la industria iraní.