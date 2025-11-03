Afp y The Independent

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 32

West Palm Beach., El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) “no han ido lo suficientemente lejos” y culpó a sus antecesores Joe Biden y Barack Obama por frenarlas.

El mandatario afirmó que los “jueces liberales” nombrados por Obama y Biden “retrasaron” las operaciones de inmigración, en entrevista con el programa 60 minutes de CBS News.

Un análisis reciente del medio informativo Político, expuso que más de 100 magistrados federales fallaron contra los esfuerzos de la administración Trump para detener y deportar inmigrantes. Los jueces dictaminaron al menos 200 veces que las acciones del gobierno violaron los derechos de las personas o eran, sencillamente, ilegales, añadió la publicación.

Durante la entrevista, con 60 minutes, la presentadora Norah O’Donnell recordó un incidente de septiembre, en el que un agente migración derribó al suelo a una mujer que lloraba en los pasillos de un juzgado de inmigración (en el centro de Manhattan), delante de sus dos hijos pequeños. El oficial de migración fue suspendido.