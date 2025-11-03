Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 32
West Palm Beach., El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) “no han ido lo suficientemente lejos” y culpó a sus antecesores Joe Biden y Barack Obama por frenarlas.
El mandatario afirmó que los “jueces liberales” nombrados por Obama y Biden “retrasaron” las operaciones de inmigración, en entrevista con el programa 60 minutes de CBS News.
Un análisis reciente del medio informativo Político, expuso que más de 100 magistrados federales fallaron contra los esfuerzos de la administración Trump para detener y deportar inmigrantes. Los jueces dictaminaron al menos 200 veces que las acciones del gobierno violaron los derechos de las personas o eran, sencillamente, ilegales, añadió la publicación.
Durante la entrevista, con 60 minutes, la presentadora Norah O’Donnell recordó un incidente de septiembre, en el que un agente migración derribó al suelo a una mujer que lloraba en los pasillos de un juzgado de inmigración (en el centro de Manhattan), delante de sus dos hijos pequeños. El oficial de migración fue suspendido.
Está “de acuerdo con esas tácticas”, le preguntó la periodista. El magnate respondió: “Sí, porque hay que sacar a esa gente de aquí”, porque “muchos son asesinos”.
Tras presionar al mandatario sobre cómo su administración deportó en gran medida a “jardineros, niñeras, trabajadores de la construcción”, el presidente insistió en que “son delincuentes”.
Sobre casos documentados de agentes de ICE enfrentándose a presuntos inmigrantes utilizando gas lacrimógeno en vecindarios, detenciones en barrios residenciales y rompiendo ventanas de automóviles, el magnate consideró que esas acciones son necesarias.