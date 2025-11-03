Afp, Reuters y Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 32

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró ayer que considera diversas opciones militares en Nigeria, tras amenazar con intervenir por lo que describió como el asesinato en masa de cristianos en el país africano.

Al ser cuestionado a bordo del Air Force One sobre si considera el despliegue de tropas estadunidenses en Nigeria o ataques aéreos, Trump respondió: “Podría ser, quiero decir, preveo muchas cosas”.

Agregó, sin presentar pruebas, que “están matando a los cristianos, y los están haciendo en grandes cantidades. No vamos a permitir que eso suceda”.

La amenaza del magnate republicano se basa en informes engañosos y que parecen ser parte del “estilo de Trump de hablar duro para forzar una reunión y tener una conversación”, declaró Daniel Bwala, portavoz del presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, quien está dispuesto a reunirse con el jefe de la Casa Blanca.

“En cuanto a las diferencias sobre si los terroristas en Nigeria atacan sólo a los cristianos o, de hecho, a todas las religiones y a quienes no profesan ninguna fe, las diferencias, si existen, serían discutidas y resueltas por los dos líderes cuando se reúnan en los próximos días”, afirmó Bwala sin ofrecer más detalles sobre una eventual entrevista.