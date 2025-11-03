Afp, The Independent y Ap

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 32

West Palm Beach., El presidente Donald Trump expresó que su par chino, Xi Jinping, entiende las consecuencias de invadir Taiwán, aunque no respondió directamente si Washington defendería a Taipei en caso de un ataque de Pekín y reiteró que su país realizará ensayos nucleares.

En una entrevista en el programa 60 Minutes, de CBS News, a la pregunta de si ordenaría a las fuerzas estadunidenses intervenir si China actuara militarmente contra Taiwán, Trump expresó: “Lo descubrirán si sucede, y él entiende la respuesta a eso”. Agregó que los líderes chinos “conocen las consecuencias”.

Su entrevista con la presentadora Norah O’Donnell, grabada el viernes en Mar-a-Lago, marcó la primera vez que apareció en el programa desde que inició y posteriormente resolvió una demanda multimillonaria por uno de los reportajes del programa sobre Kamala Harris.

O’Donnell interrogó al presidente sobre Taiwán tras su reunión con el chino Xi Jinping en Corea del Sur la semana pasada. “¿Ordenaría usted a las fuerzas estadunidenses que defendieran Taiwán?”

“Ya lo sabrás si sucede, y él entiende la respuesta a eso”, respondió Trump, refiriéndose a Xi, y agregó que el tema de Taiwán “ni siquiera surgió” durante su reunión.

Cuando O’Donnell presionó más al presidente, Trump siguió manteniéndose firme en su postura.

“No puedo revelar mis secretos. No quiero ser de esos que te dicen exactamente qué va a pasar si algo sucede. La otra parte lo sabe, pero no soy de los que te lo cuentan todo sólo porque me estés haciendo una pregunta.”

Estados Unidos ha financiado la defensa de Taiwán durante décadas, sin reconocerla como país independiente. Sin embargo, The Washington Post informó en septiembre que Trump se negó a aprobar 400 millones de dólares en ayuda militar para la isla este verano.