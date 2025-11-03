Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 31

Madrid. Sin condenar la violación a la que fue sometido un palestino por reservistas israelíes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prófugo de la Corte Penal Internacional, repudió la filtración del video que documentó esa vejación, lo que consideró un “ataque de relaciones públicas” que dañó la reputación del país y del ejército.

“Este es quizás el ataque propagandístico más grave que ha sufrido el estado de Israel desde su fundación; no recuerdo ninguno que haya sido agredido con tanta intensidad. Esto exige una investigación independiente y exhaustiva, y espero que así sea”, manifestó el premier en un comunicado publicado por su oficina, al comienzo de su habitual consejo de ministros dominical.

Los reservistas acusados de la violación comparecieron enmascarados ante los medios de comunicación para proclamar su inocencia. “En lugar de un abrazo recibimos acusaciones y no nos permitieron responder. Celebraron un juicio simulado como si ya hubieran decidido quién era culpable. No guardaremos silencio. Seguiremos luchando. Sólo pedimos justicia”, declaró uno de los sospechosos y vocero en la comparecencia, reportó el diario Yedioth Aharonoth.