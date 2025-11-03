Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 37

Habitantes de Santa María Atzompa, municipio zapoteca conurbado a la ciudad de Oaxaca, acuden cada año al camposanto para celebrar “la alumbrada de los muertos”. En las tumbas colocan flores de cempasúchil y velas de parafina para iluminar el regreso de sus familiares al mundo de los vivos. Los pobladores de la comunidad expresaron que para ellos “es de suma importancia mantener las tradiciones”. Sin importar las bajas temperaturas y los gastos, asisten al cementerio.