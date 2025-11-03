Estados
Ver día anteriorLunes 3 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/03. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Estados/Alumbrada de muertos en Oaxaca y catrinas en Jalisco/
A nterior
 
Alumbrada de muertos en Oaxaca y catrinas en Jalisco
Foto
Foto Jorge A. Pérez Alfonso, corresponsal y Arturo Campos
Periódico La Jornada
Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 37

Habitantes de Santa María Atzompa, municipio zapoteca conurbado a la ciudad de Oaxaca, acuden cada año al camposanto para celebrar “la alumbrada de los muertos”. En las tumbas colocan flores de cempasúchil y velas de parafina para iluminar el regreso de sus familiares al mundo de los vivos. Los pobladores de la comunidad expresaron que para ellos “es de suma importancia mantener las tradiciones”. Sin importar las bajas temperaturas y los gastos, asisten al cementerio.

Abajo, la principal atracción del festival del Día de Muertos en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco, es la tradicional catrina de 22 metros de altura; su esposo, de 23 metros; su hijo –el bebé catrín– de 9, y el nuevo integrante de la familia, un alebrije xoloitzcuintle de 7.5 metros. Para confeccionar las figuras se usaron 600 metros cuadrados de tela y participaron 35 personas, entre artistas plásticos, diseñadores de moda y bordadoras.

A nterior
Subir al inicio del texto