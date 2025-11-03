Yadira Llaven

Lunes 3 de noviembre de 2025

Puebla, Pue., El gobierno de Puebla lanzó la primera fase de su estrategia de seguridad en la autopista Puebla-Orizaba, con una licitación pública nacional para la instalación de un sofisticado sistema de videovigilancia en 30 puntos del corredor de alta incidencia delictiva Acatzingo-Ciudad Mendoza, que se extiende hasta la plaza de cobro de Esperanza.

Este proyecto cuenta con la aprobación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) federal, implica una inversión inicial de 131 millones de pesos y la colocación de un total de 106 cámaras y equipos aéreos no tripulados.

El gasto global del blindaje de toda la autopista México-Puebla asciende a 268 millones de pesos para un total de 218 cámaras.

La Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA) convocó a empresas capaces de suministrar e instalar 30 puntos de monitoreo inteligente en el tramo carretero. Cada sitio de vigilancia será una estructura de alta resistencia, equipada con tres cámaras: dos fijas tipo bala y una PTZ (con capacidad de rotación, inclinación y zoom) para cobertura dinámica.

Asimismo, contará con sistemas de energía solar y eólica para su operación autónoma, y protección antiescalada en los postes hexagonales que requerirán obra civil de cimentación y una barandilla de protección contra vandalismo.