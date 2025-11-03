Autoridades de Edomex le entregan escrituras // Buscan que lo termine, equipe y ponga en operación
Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 37
Toluca, Méex., El Hospital Oncológico de Ecatepec, que el entonces gobernador priísta Eruviel Ávila (2011-2017) dejó inconcluso por falta de recursos desde 2017, fue entregado por el gobierno del estado de México al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que lo termine, lo equipe y lo ponga en operación a la brevedad. En una ceremonia en el palacio de gobierno, la oficial mayor Mónica Chávez entregó las escrituras del predio donde se edificó este nosocomio.
La construcción comenzó en 2014 y tenía programada su entrega en el segundo semestre de 2017, pero ya no se pudo concluir debido a la insuficiencia presupuestal para terminar con los detalles de la obra negra, mucho menos para su equipamiento. Durante la gestión del priista Alfredo del Mazo la obra no se retomó y quedó en el abandono.
Para obras, mil 567 mdp
El Hospital Oncológico Pediátrico de Ecatepec tuvo una inversión inicial de 460 millones de pesos en 2014 y para su conclusión y equipamiento se destinarán mil 567 millones de pesos.
Ubicado en un terreno de 9 mil 971 metros cuadrados y con 12 mil 572 metros cuadrados de construcción, el nosocomio contará con 40 camas hospitalarias, 27 consultorios, dos quirófanos y un acelerador lineal de última generación
Ofrecerá atención en 16 especialidades médicas, entre ellas Urgencias, Medicina Nuclear, Oncología Quirúrgica, Urología, Nutrición, Quimioterapia, Oncología de Mama, Sicología, Tanatología y Rehabilitación, entre otras.
Beneficiará a más de 4.1 millones de habitantes
Se estima que este centro médico beneficiará a más de 4 millones 177 mil habitantes del Valle de México, principalmente de Ecatepec y municipios vecinos, una de las zonas más pobladas y con mayores contrastes de desigualdad del país.
Desde antes de su llegada a la presidencia municipal de esta demarcación, Azucena Cisneros Coss, comenzó gestiones con el gobierno federal para que recuperara este proyecto, el cual se integra al Plan Integral de la Zona Oriente, que instrumentó la presidenta Claudia Sheinbaum para la zona metropolitana del Valle de México.
El rescate y entrega de este hospital consolida el compromiso del gobierno del estado de México y del Seguro Social de fortalecer la infraestructura médica, sobre todo en regiones históricamente rezagadas, y de garantizar atención digna y de calidad a la niñez mexicana.