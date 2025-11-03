Israel Dávila

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 37

Toluca, Méex., El Hospital Oncológico de Ecatepec, que el entonces gobernador priísta Eruviel Ávila (2011-2017) dejó inconcluso por falta de recursos desde 2017, fue entregado por el gobierno del estado de México al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que lo termine, lo equipe y lo ponga en operación a la brevedad. En una ceremonia en el palacio de gobierno, la oficial mayor Mónica Chávez entregó las escrituras del predio donde se edificó este nosocomio.

La construcción comenzó en 2014 y tenía programada su entrega en el segundo semestre de 2017, pero ya no se pudo concluir debido a la insuficiencia presupuestal para terminar con los detalles de la obra negra, mucho menos para su equipamiento. Durante la gestión del priista Alfredo del Mazo la obra no se retomó y quedó en el abandono.

Para obras, mil 567 mdp

El Hospital Oncológico Pediátrico de Ecatepec tuvo una inversión inicial de 460 millones de pesos en 2014 y para su conclusión y equipamiento se destinarán mil 567 millones de pesos.

Ubicado en un terreno de 9 mil 971 metros cuadrados y con 12 mil 572 metros cuadrados de construcción, el nosocomio contará con 40 camas hospitalarias, 27 consultorios, dos quirófanos y un acelerador lineal de última generación