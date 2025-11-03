Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 36
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para hoy en la mañana descenso de las temperaturas en estados del norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.
Pronosticó temperaturas mínimas de –5 a cero grados en las sierras de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, y de cero a 5 grados en las montañas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.
El frente frío 12 que se desplaza sobre el Golfo de México y su masa de aire frío ocasionarán evento de norte con rachas de vientos de 70 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Tamaulipas y Veracruz, además del istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y vientos de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 35 a 50 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, estado de México y Ciudad de México.
También se espera oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y los litorales de Tamaulipas, Veracruz y el Golfo de Tehuantepec, y de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
Ayer hubo lluvias muy fuertes en las regiones de Veracruz: Totonaca, Nautla, Sotavento y Los Tux-tlas, Las Montañas, Papaloapan; en el norte de Oaxaca tambien hubo fuertes aguaceros, lo mismo que en diversas zonas de Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), oeste de Tabasco y noroeste de Chiapas.