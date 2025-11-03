Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 36

Zacatecas, Zac., Integrantes del magisterio zacatecano adscritos a la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho (Benmac), al Centro de Actualización Magisterial (CAM) de Zacatecas, así como de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) unidad 321, que han protestado por incumplimiento de pagos desde hace dos semanas, buscarán ampararse contra la rescisión de contratos que el gobierno del morenista David Monreal Ávila anunció este fin de semana.

El sábado, la Subsecretaría de Educación Media y Superior del estado emitió el oficio SEMS-577/2025, con el cual instruyó a Adriana Vargas Tagle, subsecretaria administrativa de la Secretaría de Educación, que a partir del 1º de noviembre “se den por concluidos los contratos vigentes en las instituciones formadoras de docentes”, específicamente la Benmac, CAM y UPN.

La razón para rescindir esos contratos se halla en un renglón del mismo oficio: “una revisión en la que se encontraron algunas inconsistencias que deben ser subsanadas”.

El abogado Jorge Rada Luévano, cuyo despacho asesora y defiende desde 2022 a más de 2 mil maestros zacatecanos jubilados, a quienes el gobierno de Monreal Ávila suspendió sin sustento legal el pago de prestaciones como pensiones y aguinaldos, aseguró que el oficio citado “constituye un acto manifiestamente ilegal y violatorio de derechos laborales y constitucionales”.