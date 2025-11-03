▲ Alumnas de la Normal Rural de Tamazulapan, Oaxaca, durante un acto cívico en calles de la localidad. La escuela, fundada en 1925, imparte clases a hijas de campesinos y de maestros provenientes principalmente de los estados de Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Foto La Jornada

Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 36

Oaxaca, Oax., La Normal Rural Vanguardia de Tamazulapan del Progreso cumple hoy 100 años de su creación, siglo en el cual ha resistido los embates de gobiernos federales y estatales que han pretendido cerrarla, el abandono institucional y desastres naturales, aseguraron alumnas del quinto semestre, tras manifestar que la institución les ha cambiado sus vidas más allá de las precarias condiciones en las que ellas viven, pues tras culminar sus estudios podrán brindar educación a nuevas generaciones de oaxaqueños.

La Normal de Tamazulapan se fundó el 3 de noviembre de 1925; sin embargo, no lo hizo en esta localidad de la región mixteca, sino que su sede original estuvo en San Antonio de la Cal y fue reubicada en diversas ocasiones, sobre todo debido a desastres naturales que la afectaron, llegando a su ubicación actual en la década de 1930.

Esta escuela atiende desde sus inicios a hijas de campesinos y de maestros provenientes, sobre todo, de los estados de Oaxaca, Veracruz y Chiapas. A la fecha tiene una matrícula de 480 estudiantes, luego que por falta de apoyos el número de alumnas disminuyó en años anteriores; no obstante, ha logrado obtener un repunte para este ciclo escolar, señalaron normalistas.

Nora Olivia Antonio, de quinto semestre, explicó que la intención de desaparecer este tipo de planteles sigue en pie, pues la falta de respaldo, de cumplimiento de minutas de acuerdos o de la entrega de recursos continúa.

Sostuvo incluso que el plantel hoy tiene problemas debido a las instalaciones, principalmente en los dormitorios, pues al ser un internado, las alumnas deben pernoctar en el lugar, pero hay hacinamiento, pues los espacios son reducidos. Lo triste, añadió, es que es una situación conocida por el gobierno estatal que Salomón Jara encabeza, que no la atiende.

Salomón Jara, indiferente

Añadió que la normal padece un problema muy grave, que es la falta de docentes, lo que perjudica la preparación que ofrece, y es muy importante, pues ellas serán las encargadas de formar a alumnos y a nuevas generaciones de maestras, lo que a la administración estatal no parece importarle.