Cristina Gómez Lima

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 35

Hermosillo, Son., Familiares, amigos y compañeros laborales rindieron homenaje a Zelma Quintero, enfermera del hospital privado San José, quien perdió la vida junto con sus dos hijos, Danna Alejandra, de 8 años, y Rafael Alejandro, de un año 10 meses, en el incendio en el Waldo’s ubicado en el centro de esta capital.

En el acceso principal del sanatorio donde laboró durante años, colegas formaron guardias de honor y colocaron flores ante los cuerpos de Zelma, Danna Alejandra y Rafael Alejandro.

Soltaron al aire globos blancos como símbolo de amor y solidaridad con la familia.

“Siempre la voy a recordar con mucho amor, por su empatía y lo caritativa que era”, expresó con voz entrecortada su padre, Luis Fernando Quintero.

“Que haya justicia. Que pague quien tenga que pagar, aunque nadie me va a devolver la vida de mi hija y mis nietos. Que se pongan en el lugar de uno, que sean empáticos”, añadió.