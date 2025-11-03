Europa Press

Lunes 3 de noviembre de 2025

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 8

Madrid. Sam Mendes ya eligió a varias actrices que encarnarán a las mujeres que hicieron historia junto a Los Beatles para sus cuatro biopics sobre los Fab Four, que verán la luz en abril de 2028 y en ellas Paul Mescal dará vida a Paul McCartney, Joseph Quinn a George Harrison, Barry Keoghan a Ringo Starr y Harris Dickinson a John Lennon.

Así, Mia McKenna-Bruce (Vampire Academy) interpretará a Maureen Cox, la esposa de Ringo Starr; Anna Sawai (Shogun) será Yoko Ono, la mujer de John Lennon; y Aimee Lou Wood (The White Lotus) será Pattie Boyd, que se casó con George Harrison. Las tres actrices se unen a la ya anunciada Saoirse Ronan (Lady Bird), que ya había sido confirmada como la elegida para dar vida a Linda McCartney.

“Maureen, Linda, Yoko y Pattie son cuatro figuras fascinantes y únicas por derecho propio, y estoy encantado de haber conseguido convencer a cuatro de las mujeres con más talento que trabajan hoy en el cine para que se unan a esta increíble aventura”, dijo Mendes en un comunicado.