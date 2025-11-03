Economía
OPEP+ bombeará al día 137 mil barriles más en diciembre
 
Periódico La Jornada
Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 30

Londres. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) acordó ayer un pequeño aumento del bombeo de petróleo para diciembre y una pausa a los incrementos durante el primer trimestre del próximo año, mientras el grupo de productores modera sus planes para recuperar cuota de mercado ante el creciente temor a un exceso de oferta.

Desde abril, la OPEP+ ha elevado sus metas de producción en unos 2.9 millones de barriles diarios, lo que equivale a 2.7 por ciento de la oferta mundial, pero ha ralentizado el ritmo a partir de octubre ante las previsiones de exceso de oferta.

Los ocho miembros de la OPEP+ que participan en la reunión mensual del grupo (Arabia Saudita, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, Omán, Kazajistán y Argelia) acordaron aumentar los objetivos de producción de diciembre en 137 mil barriles diarios, los mismos que para octubre y noviembre.

“Más allá de diciembre, debido a la estacionalidad, los ocho países también decidieron pausar los incrementos de producción en enero, febrero y marzo próximos”, añadió.

Como en meses anteriores, el cártel justificó el aumento citando las “bajas reservas de petróleo”, pero advirtió que agregar demasiados barriles al mercado expone al grupo a una caída de precios.

Sin embargo, el aumento de 137 mil barriles se traducirá en una producción real menor, de “60 mil o 70 mil”, lo que limitaría el impacto en los precios, explicó Emily Ashford, analista de Standard Chartered.

 

