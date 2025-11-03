Reuters y Afp

Londres. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) acordó ayer un pequeño aumento del bombeo de petróleo para diciembre y una pausa a los incrementos durante el primer trimestre del próximo año, mientras el grupo de productores modera sus planes para recuperar cuota de mercado ante el creciente temor a un exceso de oferta.

Desde abril, la OPEP+ ha elevado sus metas de producción en unos 2.9 millones de barriles diarios, lo que equivale a 2.7 por ciento de la oferta mundial, pero ha ralentizado el ritmo a partir de octubre ante las previsiones de exceso de oferta.

Los ocho miembros de la OPEP+ que participan en la reunión mensual del grupo (Arabia Saudita, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, Omán, Kazajistán y Argelia) acordaron aumentar los objetivos de producción de diciembre en 137 mil barriles diarios, los mismos que para octubre y noviembre.