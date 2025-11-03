E

l presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció hace unos pocos días que habían probado con éxito un supertorpedo de propulsión nuclear, diseñado para provocar tsunamis radioactivos con capacidad para destruir ciudades costeras. Nada más ni nada menos.

A pesar de su mortal significado, el asunto fue tratado prácticamente como una cuestión casual y de la cual debíamos estar informados y, sobre todo, advertidos.

Esta arma se bautizó con el nombre de Torpedo Poseidón, pues no podía faltar la alusión clásica al gran dios del mar, aunque fuese en un entorno de terror.

Era inevitable pensar de modo inmediato en Kubrick y su notable película filmada en 1964 y titulada Doctor Strangelove ( Doctor Insólito o cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar a la bomba). Las bombas de hidrógeno que debería lanzar el B-52 comandado por el Mayor Kong cuando fuera requerido se llamaban Hi There y Dear John; menos teatrales que el nombre del torpedo ruso, pero sin duda con un claro propósito de humor negro.

Así que se ha probado una enorme salchicha nuclear que se ha descrito con unas dimensiones que se estiman en 20 metros de largo y 2 metros de diámetro, impulsada por un reactor nuclear de muy largo alcance y gran poder destructivo, que puede recorrer océanos enteros sin necesidad de salir a la superficie. La relación entre el tamaño del arma, el poder y capacidad de dominio que representa no es, como se sabe, un asunto menor.

Este es un nuevo elemento en el paradójico tema de la relación entre la creciente capacidad destructiva de las armas nucleares y su supuesto efecto disuasivo. Lo que se conoce como la “destrucción mutua asegurada” (MAD por sus siglas en inglés, que puede no ser una mera coincidencia con la locura).

El término fue propuesto por el analista militar Donald Brennan en 1962, que ponía en duda el hecho de que intentar preservar el enfrentamiento nuclear indefinidamente en un callejón sin salida –un impasse– no era la manera de asegurar los intereses militares de defensa en el largo plazo. Lo que se provocaría con las armas nucleares es que ninguna de las partes sobreviviría a un ataque total. Otro influyente crítico de la postura MAD fue Solly Zuckerman, consejero científico británico que apuntaba a la gran irracionalidad de basar la seguridad nacional en una potencial aniquilación global.