▲ La cotización internacional del oro sigue en niveles altos no vistos. En la imagen, una exhibición de lingotes en India. Foto Afp

Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 29

El alza de precios que han experimentado en el año metales como el oro y la plata y, en menor medida, los metales industriales, está orientado por la incertidumbre que han generado las decisiones de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en cuanto a su política comercial y migratoria. Ello ha generado que los capitales busquen estos metales como un activo refugio, así como por problemas de oferta global y ante la expectativa de acuerdos comerciales entre Estados Unidos y China, que darían paso a una mayor actividad económica global, elevando la demanda por estos commodities.

Al cierre de octubre, el oro acumuló una ganancia en el año de 45.7 por ciento y la plata avanza 48.7 por ciento. Por su parte, el cobre, aluminio y acero rentan en 10 meses 16, 10.18 y 19.02 por ciento, respectivamente.

Emanuel Juárez, analista de mercados financieros de HF Markets, explicó que el metal áureo, por ejemplo, muestra tanto oportunidades como cautelas. Por un lado, la expectativa de que los principales bancos centrales comiencen a recortar tasas, junto con un dólar debilitado, alimentan la demanda del oro como activo de resguardo.

Las compras por parte de bancos centrales están en niveles elevados: el primer trimestre de 2025 se registraron 244 toneladas netas de adquisiciones, que, aun siendo algo menores que en periodos anteriores, se mantienen 24 por ciento arriba del promedio quinquenal.

Refugio táctico y más

“Esta acumulación contribuye a que el oro deje de considerarse sólo un refugio táctico y pase a formar parte de una estrategia de diversificación estructural de reservas. A su vez, se está redefiniendo la correlación entre el oro y los rendimientos reales, dado que la presión sobre el dólar y el desapalancamiento global han alterado los patrones históricos”, precisó Juárez.