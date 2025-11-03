Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 28

La inversión física de las empresas públicas, que suma la realizada por Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fue de 205 mil 452 millones de pesos en los primeros nueve meses de 2025, monto que representó una caída de 32.6 por ciento frente a igual lapso del año pasado, revelan datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De acuerdo con los informes de las finanzas públicas, la mayor reducción en el ejercicio de recursos para este rubro destinado a la construcción, conservación de obras y adquisición de bienes, se observó en Pemex.

La Secretaría de Hacienda reconoció que en ambas empresas se ha reducido el gasto en inversión física, pero también en otros rubros como servicios generales, materiales, suministros y servicios personales para el caso de Pemex, mientras que para CFE, en el pago de pensiones y jubilaciones.

Política de austeridad

Este resultado es parte de una política de austeridad puesta en marcha desde finales de 2024 para hacer más eficientes las finanzas de ambas empresas públicas.

Sólo en septiembre, el gasto en inversión física de ambas fue de 17 mil 911 millones de pesos, monto que se tradujo en una caída de 43.3 por ciento respecto a los 30 mil 425 millones reportados en igual periodo del año pasado.