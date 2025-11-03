Reuters y Europa Press

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 27

Algunos sectores de la economía estadunidense, en particular la vivienda, ya se encuentran en recesión debido a las elevadas tasas de interés, alertó ayer el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien reiteró su llamado a la Reserva Federal para que acelere los recortes de tasas. Bessent explicó que aunque la economía nacional en general sigue sólida, las elevadas tasas hipotecarias siguen obstaculizando el mercado inmobiliario. La recesión en esta industria, indicó, afecta más a los consumidores de ingresos bajos, quienes tienen deudas, no activos. Las ventas pendientes de viviendas en Estados Unidos se mantuvieron estables en septiembre.