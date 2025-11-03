▲ Productores agrícolas de por lo menos 20 organizaciones de Zacatecas realizaron el 14 de octubre bloqueos intermitentes en carreteras federales y oficinas de diversas dependencias. Entre sus demandas destaca dejar los granos fuera del tratado con Estados Unidos y Canadá. Foto Cuartoscuro

Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 26

Mientras el campo mexicano atraviesa por uno de los momentos más complicados de su historia, el crédito de la banca comercial a este segmento no despega; de hecho, cayó 4 por ciento en el último año, revelan datos del Banco de México (BdeM).

El crédito total de los bancos privados a actividades del sector primario se ubicó al cierre de septiembre de 2025 en 63 mil 594 millones de pesos, mientras la cantidad reportada hace un año fue de 67 mil 898 millones.

El crédito al campo (sin contar el destinado a la cría y explotación de animales), de acuerdo con el BdeM, representa apenas 0.8 por ciento de los más de 7 billones 767 mil millones de pesos del financiamiento total de la banca que opera en el país.

Para dimensionar la baja dispersión de crédito en el campo, basta señalar que al cierre de septiembre el financiamiento de los bancos por medio de tarjetas de crédito ascendió a 495 mil 519 millones de pesos, un aumento de 10 por ciento frente a los 450 mil 792 millones de pesos de un año antes.

Dichos datos del banco central dan cuenta de que el crédito al consumo con instrumentos como las tarjetas de crédito es siete veces superior al destinado a una actividad productiva como el campo, de la que depende el empleo de millones de familias en México.