Deportes
Ver día anteriorLunes 3 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/03. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Deportes/Halcones marinos derrotan 38-14 a Comandantes/
A nterior
 
Al cierre
Halcones marinos derrotan 38-14 a Comandantes
Foto
Foto Ap
 
Periódico La Jornada
Lunes 3 de noviembre de 2025, p. a43

Sam Darnold tuvo un juego casi perfecto para que los Halcones Marinos de Seattle conservaran su invicto como visitantes en esta temporada, al imponerse por 38-14 a los Comandantes de Washington. El mariscal de campo lanzó cuatro anotaciones tras sumar 330 yardas con sólo una intercepción. En contraste, el de la capital estadunidense, Jayden Daniels, sufrió una aparatosa lesión casi al final del partido al ser tacleado y caer sobre su brazo izquierdo. Los Halcones Marinos se mantienen a mitad de temporada al frente de la división Oeste de la Conferencia Nacional con una marca de seis victorias por dos derrotas.

A nterior