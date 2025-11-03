De La Redacción.

Sam Darnold tuvo un juego casi perfecto para que los Halcones Marinos de Seattle conservaran su invicto como visitantes en esta temporada, al imponerse por 38-14 a los Comandantes de Washington. El mariscal de campo lanzó cuatro anotaciones tras sumar 330 yardas con sólo una intercepción. En contraste, el de la capital estadunidense, Jayden Daniels, sufrió una aparatosa lesión casi al final del partido al ser tacleado y caer sobre su brazo izquierdo. Los Halcones Marinos se mantienen a mitad de temporada al frente de la división Oeste de la Conferencia Nacional con una marca de seis victorias por dos derrotas.