Ap

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. a43

Aun cuando el mexicoestadunidense Jaime Jáquez tuvo una gran actuación, su equipo, el Heat de Miami cayó 130-120 ante unos Lakers de Los Ángeles que resistieron la férrea ofensiva rival, respaldados en su estrella, el esloveno Luka Doncic, quien se mostró feroz en la duela.

Con un juego veloz, Jáquez lideró al Miami con 31 puntos y ocho rebotes para firmar su mejor actuación en su tercera temporada de la NBA. Incluso el Heat logró acercarse en el marcador al cerrar el tercer episodio con apenas cuatro puntos menos que la franquicia angelina (102-98).

No obstante, el entrenador de los Lakers, JJ Redick, replanteó la estrategia al inicio del último cuarto para contrarrestar la ofensiva del Heat. Así, Doncic demostró su potencial para cerrar con 29 puntos, 10 asistencias y 11 rebotes, mientras Austin Reaves colaboró con 26 unidades y Jake LaRavia sumó 25.

Por su parte, 76ers de Filadelfia mantienen el buen del comienzo de la campaña, al imponerse por 129 a 105 a los Nets de Brooklyn y sumar su quinta victoria, en un juego donde Kelly Oubre Jr anotó 29 puntos y Tyrese Maxey sumó 26 unidades.

Oubre encestó nueve de 11 tiros de campo y consiguió 22 unidades en el primer cuarto, pero sufrió una lesión en un tobillo al acabar el tercer episodio. El alero fue autorizado para regresar a la banca con 10 minutos restantes en el tiempo reglamentario, pero no volvió a entrar al juego.