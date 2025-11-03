Afp

Barcelona. El Barcelona, derrotado por el Real Madrid hace una semana en el Clásico, regresó al sendero de la victoria al ganar 3-1 al Elche en Montjuic, ayer en la jornada 11 de la liga española, donde volvió a ocupar el segundo puesto de la tabla.

Lamine Yamal (al minuto 9) y Ferran Torres (11) aprovecharon los errores defensivos del conjunto ilicitano, que se mantuvo vivo gracias al tanto de Rafa Mir (42) cerca del descanso y a las actuaciones del ex guardameta azulgrana Iñaki Peña.

En la segunda mitad, el inglés Marcus Rashford (61) envió un disparo contra la portería adversaria para certificar el triunfo blaugrana antes de visitar el miércoles al Brujas en la Champions. Con la victoria, el Barça aumentó su puntuación en la tabla hasta los 25, cinco menos que el líder Real Madrid.

“He visto muchas cosas que hemos hecho muy bien y otras que no lo han estado. Mejoramos ciertas situaciones. Tuvimos un rival que quería el balón y no ha sido fácil. Teníamos que presionarlos al principio y lo hicimos porque marcamos dos goles”, afirmó Flick en rueda de prensa.

Sobre las molestias de pubalgia de Yamal, el preparador alemán señaló que aún lo debe gestionar: “Está entrenando y haciendo tratamiento, es un buen paso, pero no puedo decir que la lesión se haya acabado”.