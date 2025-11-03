De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. a12

Con el impulso del juvenil Armando Hormiga González y aun cuando terminaron en la cancha con 10 jugadores, las Chivas se mantienen en los puestos de liguilla directa cuando falta una fecha para culminar la fase regular del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx, luego de vencer por 1-0 al Pachuca, el cual quedó sentenciado a la zona de play-in.

Bajo el mando del argentino Gabriel Milito, el Guadalajara ha sorprendido en esta temporada y en la jornada 16 conserva el sexto peldaño –que da acceso a los boletos de liguilla directa– con 26 unidades. En contraste, el sendero del Pachuca ha sido más complejo, pues se encuentra en el octavo escalón con 22 puntos y deberá pelear en el play- in su pase a los cuartos de final.

Armando González, quien ha destacado en este torneo como la joya juvenil de Chivas, sorprendió ahora al recibir un pase dentro del área y tras dar una media vuelta, soltó un potente disparo cruzado para sacudir las redes a los 70 minutos.

Así, el ariete de 22 años anotó por segundo partido consecutivo y llegó a 11 tantos, con lo cual es el único mexicano que comparte el liderato de goleo con el italo-brasileño Joao Pedro (San Luis) y el brasileño Paulinho (Toluca).

El duelo se vio salpicado por la polémica arbitral, debido a que el silbante Adonai Escobedo no marcó un penal que reclamó el Guadalajara y más tarde cambió una decisión tras recurrir al VAR y haber expulsado al jugador de Tuzos Luis Quiñones por un pisotón sobre Fernando González para sólo señalar una infracción.