Lunes 3 de noviembre de 2025, p. a12
Con el impulso del juvenil Armando Hormiga González y aun cuando terminaron en la cancha con 10 jugadores, las Chivas se mantienen en los puestos de liguilla directa cuando falta una fecha para culminar la fase regular del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx, luego de vencer por 1-0 al Pachuca, el cual quedó sentenciado a la zona de play-in.
Bajo el mando del argentino Gabriel Milito, el Guadalajara ha sorprendido en esta temporada y en la jornada 16 conserva el sexto peldaño –que da acceso a los boletos de liguilla directa– con 26 unidades. En contraste, el sendero del Pachuca ha sido más complejo, pues se encuentra en el octavo escalón con 22 puntos y deberá pelear en el play- in su pase a los cuartos de final.
Armando González, quien ha destacado en este torneo como la joya juvenil de Chivas, sorprendió ahora al recibir un pase dentro del área y tras dar una media vuelta, soltó un potente disparo cruzado para sacudir las redes a los 70 minutos.
Así, el ariete de 22 años anotó por segundo partido consecutivo y llegó a 11 tantos, con lo cual es el único mexicano que comparte el liderato de goleo con el italo-brasileño Joao Pedro (San Luis) y el brasileño Paulinho (Toluca).
El duelo se vio salpicado por la polémica arbitral, debido a que el silbante Adonai Escobedo no marcó un penal que reclamó el Guadalajara y más tarde cambió una decisión tras recurrir al VAR y haber expulsado al jugador de Tuzos Luis Quiñones por un pisotón sobre Fernando González para sólo señalar una infracción.
Después del gol de González, el árbitro expulsó al mediocampista de Chivas Luis Romo, quien dejó el campo a los 72 minutos por una jugada brusca sobre Illian Hernández.
Pablo Barrera se despide
En Querétaro, Pablo Barrera disputó su último encuentro como profesional en un duelo donde fue clave para que Gallos se impusieran en el estadio Corregidora por 1-0 frente al Mazatlán.
El Dinamita recibió un homenaje por parte de la afición que coreó la frase “olé, olé, Pablo, Pablo”, mientras un dron sobrevoló el recinto con una manta que portaba el número ocho, correspondiente al jugador.
Barrera se despidió de las canchas a los 38 años y tras dos décadas como futbolista profesional. En su legado presume un título que consiguió con Pumas, además de haber sido parte de la selección mexicana y jugado en Europa con el club inglés West Ham y el español Real Zaragoza. Además, se sobrepuso a cuatro cirugías –dos en cada rodilla– por roturas de ligamento.
El Dinamita salió al campo como titular y colaboró en la jugada del gol, luego de filtrarse por el costado derecho para enviar un pase a Alí Ávila (58), quien remató de cabeza para poner el gol del triunfo.
Con el resultado, los Gallos están en el lugar 15 con 14 unidades y aún tienen una leve posibilidad de avanzar a la liguilla por la vía del play- in, mientras que Mazatlán está un escalón abajo con cuatro partidos consecutivos sin victoria.