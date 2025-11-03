Alberto Aceves

El futbol está lleno de futuros espléndidos que desembocan en historias fugaces. En el caso de José Juan Macías, los técnicos que lo tuvieron en fuerzas básicas auguraban que iba a ser el nuevo prototipo del delantero mexicano, mejor que cualquier extranjero y con el talento para jugar en Europa. “¿De verdad es tan bueno?”, cuestionaron alguna vez sus rivales, pero él no llegó a demostrarlo. Ocho años después de su irrupción, el jalisciense pasó casi un año y siete meses apartado del futbol por lesiones. Era su estado natural. Pumas dejó todo eso a un lado ante la falta de un goleador eficaz. Lo contrató con la confianza de ganar partidos como el de ayer ante Tijuana (4-1), con molestias aquí y allá, pero capaz de resistir la presión del estadio Olímpico Universitario.

Macías, de 26 años, llegó al plantel felino como la última opción detrás de los titulares Guillermo Martínez y Aaron Ramsey, quien el viernes rescindió su contrato. En menos de 10 encuentros se convirtió en titular. Sufrió molestias en el muslo y los isquiotibiales, aunque nada comparado con lo que enfrentó a lo largo de su carrera: dos roturas de ligamento cruzado, lesiones de menisco, desgarros y problemas inguinales. Según el sitio especializado Transfermarkt, pasó 589 días fuera de actividad, desde su paso por el León hasta su regreso del español Getafe. “Esperen cero expectativas de mí”, advirtió en agosto durante su presentación, como si se tratara del regreso de un debutante. Y la gente lo acompañó.

Sus cuatro goles, incluido el 1-0 que abrió el encuentro ante Xolos (15), le han permitido a los auriazules seguir con opciones de llegar al play-in de la Liga Mx. El colombiano Álvaro Angulo envió un centro desde la izquierda y JJ, por delante del manchón de penalti, remató de cabeza hacia un costado del arquero José Antonio Rodríguez. No era una tarea sencilla. Especialmente, porque la afición en el Olímpico silbó incluso antes del comienzo a gran parte de los elementos nombrados por el sonido local –José Caicedo, Rubén Duarte y el propio Angulo–, además del entrenador Efraín Juárez. Hubo sectores vacíos en la zona del palomar, lugares disponibles en el estacionamiento y vialidades sin problemas de tránsito, como pocas veces pasa en un día de actividad.