Lunes 3 de noviembre de 2025, p. a12
El futbol está lleno de futuros espléndidos que desembocan en historias fugaces. En el caso de José Juan Macías, los técnicos que lo tuvieron en fuerzas básicas auguraban que iba a ser el nuevo prototipo del delantero mexicano, mejor que cualquier extranjero y con el talento para jugar en Europa. “¿De verdad es tan bueno?”, cuestionaron alguna vez sus rivales, pero él no llegó a demostrarlo. Ocho años después de su irrupción, el jalisciense pasó casi un año y siete meses apartado del futbol por lesiones. Era su estado natural. Pumas dejó todo eso a un lado ante la falta de un goleador eficaz. Lo contrató con la confianza de ganar partidos como el de ayer ante Tijuana (4-1), con molestias aquí y allá, pero capaz de resistir la presión del estadio Olímpico Universitario.
Macías, de 26 años, llegó al plantel felino como la última opción detrás de los titulares Guillermo Martínez y Aaron Ramsey, quien el viernes rescindió su contrato. En menos de 10 encuentros se convirtió en titular. Sufrió molestias en el muslo y los isquiotibiales, aunque nada comparado con lo que enfrentó a lo largo de su carrera: dos roturas de ligamento cruzado, lesiones de menisco, desgarros y problemas inguinales. Según el sitio especializado Transfermarkt, pasó 589 días fuera de actividad, desde su paso por el León hasta su regreso del español Getafe. “Esperen cero expectativas de mí”, advirtió en agosto durante su presentación, como si se tratara del regreso de un debutante. Y la gente lo acompañó.
Sus cuatro goles, incluido el 1-0 que abrió el encuentro ante Xolos (15), le han permitido a los auriazules seguir con opciones de llegar al play-in de la Liga Mx. El colombiano Álvaro Angulo envió un centro desde la izquierda y JJ, por delante del manchón de penalti, remató de cabeza hacia un costado del arquero José Antonio Rodríguez. No era una tarea sencilla. Especialmente, porque la afición en el Olímpico silbó incluso antes del comienzo a gran parte de los elementos nombrados por el sonido local –José Caicedo, Rubén Duarte y el propio Angulo–, además del entrenador Efraín Juárez. Hubo sectores vacíos en la zona del palomar, lugares disponibles en el estacionamiento y vialidades sin problemas de tránsito, como pocas veces pasa en un día de actividad.
Gilberto Mora, fracturado en mano izquierda
Tijuana no pudo contar con su mejor mediocampista, el mexicano Gilberto Mora, al que perdió por una fractura en la mano izquierda; tampoco logró detener la avanzada rival en el cierre del primer tiempo. Angulo (42) y Rodrigo López (44) ampliaron la cuenta con facilidades que sólo un equipo derrotado anímicamente puede tener: salidas equivocadas, desatenciones y fallas en los recorridos. El uruguayo Sebastián Abreu, entrenador de los fronterizos, se llevó las manos al rostro por cada anotación en su contra. Con la salida de Frank Boya por lesión y sus problemas casi resueltos, el cuerpo técnico felino decidió la salida de JJ Macías, ovacionado por las 13 mil 901 personas que acudieron a Ciudad Universitaria y reconocido igualmente por sus compañeros.
Duarte cerró la cuenta en los cartones con el cuarto tanto (71), pero una falta de Pedro Vite sobre Domingo Blanco permitió que Kevin Castañeda hiciera el tanto de la honra para los fronterizos desde el manchón de penalti (65). Tras siete jornadas sin ganar, Pumas escaló al décimo lugar del torneo con 18 puntos, uno más que Santos y Atlas y con dos de ventaja sobre Atlético de San Luis y Necaxa, sus más cercanos perseguidores en la lucha por el play-in. Para firmar su pase, ahora debe vencer al líder Cruz Azul en la última fecha, una misión igual de difícil que reconciliarse con su principal grupo de animación, La Rebel, que recibió con rechiflas a su plantel y un mensaje formado por varias camisetas (Respeten nuestra historia) en alusión a las decepciones recientes.
“Entiendo su frustración. La protesta está fundamentada, no les puedo pedir nada. Los conozco hace 20 años, pasamos buenas y malas. Lo entendemos, ojalá les podamos dar alegrías para que se sientan orgullosos de nosotros”, asumió el técnico Efraín Juárez en conferencia de prensa.