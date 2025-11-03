Las tricolores se enfrentarán este miércoles a Países Bajos
Lunes 3 de noviembre de 2025, p. a11
La joven Valentina Murrieta mostró una gran seguridad como guardameta al atajar tres penales para que México retornara a unas semifinales de un Mundial Sub-17 Femenil después de siete años al vencer por 5-4 en la tanda desde los 11 pasos a Italia, luego de haber culminado con un empate 0-0 en el tiempo de compensación.
Ahora, las tricolores, dirigidas por Miguel Gamero, disputarán el miércoles el pase a la final del Mundial de Marruecos a Países Bajos, el cual venció 6-7 a Francia. En el otro duelo de semifinales se medirán Brasil, que superó en cuartos de final a Canadá, y el campeón defensor del certamen, Corea del Norte, el cual obtuvo su pase al imponerse a Japón.
Murrieta, quien se forma en las filas del América, fue la heroína al mantenerse firme bajo el arco primero en dos disparos desde los 11 pasos en el tiempo regular y después al atajar el tiro de Rachele Giudici en la tanda de penales, para conseguir la victoria.
“Estoy muy feliz de darle el pase a mi equipo, muchas felicidades a todas mis compañeras, ya estamos en semifinales, ahora a seguir adelante”, dijo la joven jugadora.
En la tanda de penales, las mexicanas fueron perfectas con los tiros de Citalli Reyes, Berenice Ibarra, Mia Villalpando, Valeria Alvarado y Leila Avila, quien marcó el gol decisivo.
Antes, la delantera Ava Stack, jugadora de la Universidad de Georgia, logró sacudir las redes en los primeros 15 minutos, pero una falta previa silenció el festejo del gol. La silbante revisó una jugada brusca de Samantha Ruiz, que no fue considerada como infracción; sin embargo, tras la solicitud del cuerpo arbitral italiano revisó luego una fuerte entrada de Berenice Ibarra dentro del área, que sí fue señalada como falta.
Así, México pasó de festejar un gol a enfrentar la presión de un penal en contra. No obstante, la arquera Valentina Murrieta detuvo el disparo de Ana Copelli, dejando claro desde ese momento sus cualidades y seguridad para custodiar el arco pese a su corta edad.
Murrieta, tendría que intervenir de nueva cuenta a los 37 minutos, cuando la silbante marcó un segundo penal a favor de las italianas. La arquera tricolor actuó con seguridad y detuvo el disparo de Guilia Galli.
El resto del juego fue equilibrado, hasta que las italianas sacudieron las redes en el tiempo de compensación, pero una revisión por parte del VAR anuló el tanto mandando el juego a los penales.