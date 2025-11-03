De La Redacción

Lunes 3 de noviembre de 2025

La joven Valentina Murrieta mostró una gran seguridad como guardameta al atajar tres penales para que México retornara a unas semifinales de un Mundial Sub-17 Femenil después de siete años al vencer por 5-4 en la tanda desde los 11 pasos a Italia, luego de haber culminado con un empate 0-0 en el tiempo de compensación.

Ahora, las tricolores, dirigidas por Miguel Gamero, disputarán el miércoles el pase a la final del Mundial de Marruecos a Países Bajos, el cual venció 6-7 a Francia. En el otro duelo de semifinales se medirán Brasil, que superó en cuartos de final a Canadá, y el campeón defensor del certamen, Corea del Norte, el cual obtuvo su pase al imponerse a Japón.

Murrieta, quien se forma en las filas del América, fue la heroína al mantenerse firme bajo el arco primero en dos disparos desde los 11 pasos en el tiempo regular y después al atajar el tiro de Rachele Giudici en la tanda de penales, para conseguir la victoria.

“Estoy muy feliz de darle el pase a mi equipo, muchas felicidades a todas mis compañeras, ya estamos en semifinales, ahora a seguir adelante”, dijo la joven jugadora.

En la tanda de penales, las mexicanas fueron perfectas con los tiros de Citalli Reyes, Berenice Ibarra, Mia Villalpando, Valeria Alvarado y Leila Avila, quien marcó el gol decisivo.