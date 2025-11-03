Ap

Lunes 3 de noviembre de 2025

París. Jannik Sinner recuperó el número uno de la clasificación mundial después de vencer 6-4 y 7-6 al canadiense Felix Auger-Aliassime en la final del Masters de París.

El tenista italiano, cuatro veces monarca de Grand Slam, superó a Carlos Alcaraz, campeón de seis majors, para tomar la cima al extender su racha de victorias en interiores a 26 partidos. Sinner venía de ganar en Viena el domingo pasado antes de conquistar París por primera vez.

Auger-Aliassime, noveno cabeza de serie, necesitaba ganar el torneo en La Défense Arena para asegurar el octavo y último lugar en las Finales ATP, el torneo de fin de temporada en Turín, Italia.

“Es grandioso, honestamente. Fue una final intensa y los dos sabíamos lo que estaba en juego”, reconoció Sinner. “Para él fue duro y una situación difícil, pero de mi parte, estoy feliz”.

Sinner superó a Auger-Aliassime por tercera vez consecutiva –incluyendo la semifinal del Abierto de Estados Unidos de este año– y ahora lidera al canadiense 3-2 en duelos directos.

“Sacó muy bien”, indicó. “Tienes que utilizar muy bien tus pequeñas oportunidades”.

Duelo unilateral

Auger-Aliassime es uno de los más consistentes en cancha techada, pero no pudo inquietar a Sinner en un enfrentamiento unilateral que mostró al italiano en su mejor forma.