Lunes 3 de noviembre de 2025, p. a10
París. Jannik Sinner recuperó el número uno de la clasificación mundial después de vencer 6-4 y 7-6 al canadiense Felix Auger-Aliassime en la final del Masters de París.
El tenista italiano, cuatro veces monarca de Grand Slam, superó a Carlos Alcaraz, campeón de seis majors, para tomar la cima al extender su racha de victorias en interiores a 26 partidos. Sinner venía de ganar en Viena el domingo pasado antes de conquistar París por primera vez.
Auger-Aliassime, noveno cabeza de serie, necesitaba ganar el torneo en La Défense Arena para asegurar el octavo y último lugar en las Finales ATP, el torneo de fin de temporada en Turín, Italia.
“Es grandioso, honestamente. Fue una final intensa y los dos sabíamos lo que estaba en juego”, reconoció Sinner. “Para él fue duro y una situación difícil, pero de mi parte, estoy feliz”.
Sinner superó a Auger-Aliassime por tercera vez consecutiva –incluyendo la semifinal del Abierto de Estados Unidos de este año– y ahora lidera al canadiense 3-2 en duelos directos.
“Sacó muy bien”, indicó. “Tienes que utilizar muy bien tus pequeñas oportunidades”.
Duelo unilateral
Auger-Aliassime es uno de los más consistentes en cancha techada, pero no pudo inquietar a Sinner en un enfrentamiento unilateral que mostró al italiano en su mejor forma.
Sinner ganó su primer punto de partido con un revés a dos manos limpio por la línea, inclinó la cabeza hacia atrás y levantó los brazos. Luego se dio una palmada en el corazón mientras agitaba su raqueta hacia la multitud.
“Los últimos dos meses han sido increíbles. Intentamos trabajar en cosas y mejorar como jugador y ver este tipo de resultados me pone muy feliz”, indicó Sinner. “Ha sido un año increíble sin importar qué suceda en Turín”.
Este año, Jannik Sinner ya acumula cinco trofeos: además de dos Grand Slams, se consagró en Pekín y Viena. En esta ocasión, consiguió el certamen francés sin conceder sets y venciendo a Zizou Bergs, Francisco Cerúndolo, Ben Shelton, Alexander Zverev y a Auger-Aliassime. A sus dos últimos rivales, logró desnivelar el historial contra ellos y superarlos en el frente a frente.
En total, suma 49 triunfos y seis derrotas en el año. Su próxima meta será revalidar la corona en las ATP Finals, que se jugarán en su país natal, y mantener la cima del ranking en su puja con el español Carlos Alcaraz.