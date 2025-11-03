▲ El mariscal de campo de los Bills (17) consiguió su quinto triunfo frente a Patrick Mahomes. Foto Ap

De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. a10

Si hace unos años los duelos entre Tom Brady y Peyton Manning hicieron vibrar a la NFL, la rivalidad que protagonizan Patrick Mahomes (Kansas City) y Josh Allen (Búfalo), busca consolidarse como una de las mejores de la historia.

Los Bills derrotaron 28-21 a los Jefes en un nuevo enfrentamiento entre dos de los mejores mariscales de campo del momento, en el Highmark Stadium de Búfalo.

Allen lanzó un pase a las diagonales y anotó en dos ocasiones por tierra para conseguir su quinto triunfo ante Mahomes en temporada regular y se convirtió en el mariscal con más anotaciones terrestres en la historia de la liga (78), incluyendo playoffs, con lo que rompió la marca impuesta por Cam Newton.

James Cook corrió para 114 yardas y la defensiva de los Bills hizo el resto del trabajo al presionar al talentoso mariscal de los Jefes, quien fue capturado tres veces, golpeado 15 y terminó con el peor porcentaje de pases completos de su carrera.

Con menos de cinco minutos en el reloj, Mahomes lanzó un pase profundo en busca del empate a su receptor Xavier Worthy, pero fue interceptado.

Esta jugada marcó el destino del juego. En los últimos 17 segundos del partido y con una agobiante presión defensiva, Mahomes lanzó tres pases incompletos consecutivos desde la yarda 40 de Búfalo en busca de la hazaña. El último no llegó a la zona de anotación y fue desviado por el novato Maxwell Hairston.

Los Bills han derrotado a Kansas City en cinco encuentros consecutivos de temporada regular, pero Mahomes y compañía pueden presumir de cuatro victorias sin descalabro en enfrentamientos de postemporada, incluyendo el juego por el título de la Conferencia Americana de la temporada pasada.