Sorpresa de la semana: las Panteras derrotan 16-13 a los Empacadores
Lunes 3 de noviembre de 2025, p. a10
Si hace unos años los duelos entre Tom Brady y Peyton Manning hicieron vibrar a la NFL, la rivalidad que protagonizan Patrick Mahomes (Kansas City) y Josh Allen (Búfalo), busca consolidarse como una de las mejores de la historia.
Los Bills derrotaron 28-21 a los Jefes en un nuevo enfrentamiento entre dos de los mejores mariscales de campo del momento, en el Highmark Stadium de Búfalo.
Allen lanzó un pase a las diagonales y anotó en dos ocasiones por tierra para conseguir su quinto triunfo ante Mahomes en temporada regular y se convirtió en el mariscal con más anotaciones terrestres en la historia de la liga (78), incluyendo playoffs, con lo que rompió la marca impuesta por Cam Newton.
James Cook corrió para 114 yardas y la defensiva de los Bills hizo el resto del trabajo al presionar al talentoso mariscal de los Jefes, quien fue capturado tres veces, golpeado 15 y terminó con el peor porcentaje de pases completos de su carrera.
Con menos de cinco minutos en el reloj, Mahomes lanzó un pase profundo en busca del empate a su receptor Xavier Worthy, pero fue interceptado.
Esta jugada marcó el destino del juego. En los últimos 17 segundos del partido y con una agobiante presión defensiva, Mahomes lanzó tres pases incompletos consecutivos desde la yarda 40 de Búfalo en busca de la hazaña. El último no llegó a la zona de anotación y fue desviado por el novato Maxwell Hairston.
Los Bills han derrotado a Kansas City en cinco encuentros consecutivos de temporada regular, pero Mahomes y compañía pueden presumir de cuatro victorias sin descalabro en enfrentamientos de postemporada, incluyendo el juego por el título de la Conferencia Americana de la temporada pasada.
Mahomes, quien lanzó tres pases a las diagonales en cada uno de sus últimos tres partidos, completó solamente 15 de 34 para 250 yardas y sin anotaciones.
Gol de campo más largo
Cam Little, de los Jaguares de Jacksonville, rompió el récord del gol de campo más largo de la NFL al conectar una patada de 68 yardas al final de la primera mitad en la victoria 30-29 ante los Raiders de Las Vegas.
Justin Tucker tenía el récord, con un gol de campo de 66 yardas en 2021. Mientras que la patada de Tucker golpeó el travesaño, la de Little pasó libre entre los postes
En otro duelo, Acereros de Pittsburgh se impusieron 27-20 a los Potros de Indianápolis. Aaron Rodgers lanzó un pase de anotación a su receptor Pat Freiermuth y el corredor Jaylen Warren invadió las diagonales en dos ocasiones por tierra.
En la sorpresa de la jornada, las Panteras de Carolina derrotaron 16-13 a los Empacadores de Green Bay apoyados en su ofensiva terrestre liderada por el corredor Rico Dow-dle, quien anotó en dos ocasiones por la vía del acarreo.
En otros resultados, los 49ers de San Francisco ganaron 34-24 a los Gigantes de Nueva York, los Patriotas de Nueva Inglaterra 24-23 a los Halcones de Atlanta, mientras los Broncos de Denver derrotaron 18-15 a los Texanos de Houston, los Osos de Chicago doblegaron 47-42 a los Bengalíes de Cincinnati y los Carneros de Los Ángeles vencieron 34-10 a los Santos de Nueva Orleans.