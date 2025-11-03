Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 9
Nueva York., El keniano Benson Kipruto resistió un emocionante ataque final de su compatriota Alexander Mutiso para ganar el maratón de Nueva York, con el final más ajustado de la historia, mientras que la también keniana Hellen Obiri pulverizó el récord del circuito para triunfar en la carrera femenina.
Kipruto cruzó la meta en dos horas, ocho minutos y nueve segundos, y sumó así el título neoyorquino a sus anteriores victorias en grandes maratones como Boston, Chicago y Tokio.
Benson, ganador del maratón de Londres de 2024, llegó a la meta a sólo 0.16 segundos de su compatriota tras un duelo apasionante en el último kilómetro.
Kipruto parecía tener la ventaja suficiente para liderar por varios metros cuando la línea de meta se vislumbraba en Central Park. Pero Mutiso aceleró el ritmo en un sprint final y cruzó la meta a escasos milímetros suyos.
“El final fue durísimo, pero me animaba a mí mismo, diciéndome: ‘¡vamos, tú puedes ganar, vamos!’. Me esforcé al máximo”, declaró luego de su victoria.
El keniano Albert Korir, ganador en Nueva York 2021, fue tercero con un tiempo de 2:08:57.
El legendario keniano Eliud Kipchoge, en la que se espera sea su última participación en un maratón importante, finalizó en el sitio 17 con un tiempo de 2:14:36.
En la rama femenina, Obiri protagonizó un impresionante sprint final para alzarse con la victoria y establecer un récord del circuito.
Ganadora en Nueva York 2023, la keniana se despegó de su compatriota Sharon Lokedi a poco menos de un kilómetro para la meta, y cruzó la línea en 2:19:51.
Pulverizan récord de Okayo
El tiempo de Obiri pulverizó el récord del circuito de 2:22:31, de hace 22 años, establecido por su compatriota Margaret Okayo en 2003.
Lokedi, ganadora en Nueva York en 2022, finalizó segunda con un tiempo de 2:20:07, mientras que la triunfadora del año pasado, Sheila Chepkirui, fue tercera con 2:20:24. Las tres primeras clasificadas bajaron del antiguo récord del circuito de Okayo.
“¡Increíble! Fue una muy buena carrera para mí”, declaró Obiri. “Había un grupo muy fuerte y me dije: ‘voy a dar lo mejor de mí’.”
“Pensé que debía tener paciencia. Sabía que Sharon estaba allí y que ya había ganado el Maratón de Nueva York. Me pregunté: ‘¿podré ser la primera en ganar aquí?’”, añadió.
La estrella neerlandesa Sifan Hassan, campeona olímpica de maratón, fue sexta con un tiempo de 2:24:43.
Turistas y locales vivieron el Maratón como una verdadera fiesta deportiva al alcance de todos. Algunos presenciaron la carrera en el punto inicial, el puente Verrazzano-Narrows, pero otros, se dispusieron a motivar a los corredores en la Fourth Avenue y Flatbush Avenue, una de las intersecciones más concurridas.
Los más jóvenes se dirigieron a las adyacencias de Williamsburg y Greenpoint, zona llena de bares que organizan fiestas en la calle.
Otra buena opción para presenciar el evento fue First Avenue, considerado el tramo más ruidoso y emocionante. El punto final en Central Park, muy cerca de la meta, fue la mejor ubicación.