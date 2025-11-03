▲ La keniana Hellen Obiri estableció una marca del circuito en la carrera femenil. Foto Ap

Nueva York., El keniano Benson Kipruto resistió un emocionante ataque final de su compatriota Alexander Mutiso para ganar el maratón de Nueva York, con el final más ajustado de la historia, mientras que la también keniana Hellen Obiri pulverizó el récord del circuito para triunfar en la carrera femenina.

Kipruto cruzó la meta en dos horas, ocho minutos y nueve segundos, y sumó así el título neoyorquino a sus anteriores victorias en grandes maratones como Boston, Chicago y Tokio.

Benson, ganador del maratón de Londres de 2024, llegó a la meta a sólo 0.16 segundos de su compatriota tras un duelo apasionante en el último kilómetro.

Kipruto parecía tener la ventaja suficiente para liderar por varios metros cuando la línea de meta se vislumbraba en Central Park. Pero Mutiso aceleró el ritmo en un sprint final y cruzó la meta a escasos milímetros suyos.

“El final fue durísimo, pero me animaba a mí mismo, diciéndome: ‘¡vamos, tú puedes ganar, vamos!’. Me esforcé al máximo”, declaró luego de su victoria.

El keniano Albert Korir, ganador en Nueva York 2021, fue tercero con un tiempo de 2:08:57.

El legendario keniano Eliud Kipchoge, en la que se espera sea su última participación en un maratón importante, finalizó en el sitio 17 con un tiempo de 2:14:36.

En la rama femenina, Obiri protagonizó un impresionante sprint final para alzarse con la victoria y establecer un récord del circuito.

Ganadora en Nueva York 2023, la keniana se despegó de su compatriota Sharon Lokedi a poco menos de un kilómetro para la meta, y cruzó la línea en 2:19:51.