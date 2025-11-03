▲ De izquierda a derecha, los lanzadores Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto y Roki Sasaki, fueron parte importante del triunfo. Foto @shoheiothani

Afp, Ap y The Independent

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 9

Los Ángeles., El bicampeonato de los Dodgers en la Serie Mundial se festejó con euforia en dos sitios opuestos del planeta. Cientos de personas salieron a las calles en Los Ángeles, California, para celebrar el primer título consecutivo de un equipo en 25 años en las Grandes Ligas, mientras en Japón, los amantes a la pelota caliente detuvieron sus rutinas para ver la actuación de los astros Shohei Ohtaniy Yoshinobu Yamamoto.

De acuerdo con CBS News, la policia de Los Ángeles detuvo a siete personas durante los festejos por presuntos actos de vandalismo.

El júbilo por esta hazaña continuará hoy con el desfile de campeones que saldrá del centro de Los Ángeles con destino al Dodgers Stadium, donde el lanzador Clayton Kershaw se despedirá de su afición, tras una ilustre carrera de 18 años.

“No es un sentimiento triste. Realmente no lo es”, dijo Kershaw. “¿Qué tan genial es esto? Podré decir por el resto de mi vida que mi último partido fue una victoria en un juego siete de la Serie Mundial. No podrías hacer un mejor guion”.

En Japón, un país con gran afición por el beisbol, la gente se mantuvo al pendiente de sus compatriotas, quienes tuvieron una brillante actuación en la Serie Mundial.

Yamamoto fue reconocido con el premio al Jugador Más Valioso (MVP) tras una de las mayores gestas que se le recuerda a un lanzador en un Clásico de Otoño, mientras Ohtani tuvo que multiplicarse en toda la postemporada ante el menguante nivel de Freddie Freeman y de Mookie Betts, los otros peloteros con calidad de MVP de los Dodgers.

El japonés lo hizo además con su doble rol de lanzador y bateador por primera vez en los playoffs.

Mucho orgullo

“Estoy muy orgulloso de ser japonés”, afirmó el taxista Seiichiro Okada, quien detuvo su auto al lado de la carretera para ver el final del juego. “Poder ver a estas leyendas en tiempo real es algo extraordinario”.

En el enfrentamiento, la escuadra angelina iba perdiendo hasta la novena entrada, pero remontó con un jonrón del venezolano Miguel Rojas y un bambinazo de Will Smith en el undécimo rollo.

“Pensé que se había acabado por un momento, pero fue increíble”, expresó Hiroshi Hoshii, visiblemente emocionado, quien estaba entre una gran multitud de fanáticos que se desbordaban en la calle desde Hub, un restaurante de pescado y papas fritas en Tokio que transmitió el partido en grandes pantallas.