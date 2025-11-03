▲ En ocasión de esta visita, los más de 50 integrantes del BNC acudieron al Cenart para realizar un ensayo en el Teatro de las Artes, seguido de una clase magistral impartida por la ex primera bailarina Wang Qimin a 25 estudiantes mexicanos. Foto Yazmín Ortega Cortés

Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 5

El Ballet Nacional de China (BNC) y la Compañía Nacional de Danza (CND) de México establecieron contacto para futuras colaboraciones e intercambios, entre ellos de bailarines, confirmó Yang Chuanying, encargado de Asuntos Culturales de la embajada china, durante un encuentro en el Centro Nacional de la Artes (Cenart).

En dicha reunión, directivos y artistas del BNC –considerado entre los cuatro más importantes del mundo– se reunieron con titulares de las escuelas de danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

Organizada por la embajada china, el Centro Cultural de China en México y la Secretaría Cultura federal, esta cita se efectuó el viernes como parte de una jornada académica en la que maestros e integrantes de la agrupación asiática compartieron técnicas y experiencias con estudiantes de las escuelas nacionales de danza Clásica y Contemporánea, la de Danza Folklórica, la Nellie y Gloria Campobello, y la Academia de la Danza Mexicana.

El representante diplomático detalló que el acercamiento inicial entre el BNC y la CND se dio el jueves, a través de sus respectivos directores artísticos, Feng Ying y Érick Rodríguez, cuando la delegación china visitó el Palacio de Bellas Artes para presenciar un ensayo de Giselle.

“En un futuro se pueden establecer lazos de intercambio entre ambas compañías”, afirmó el diplomático, mostrando el beneplácito y apoyo de la embajada china.

El BNC se encuentra por primera vez en México para fomentar los vínculos culturales entre ambas naciones. Este 31 de octubre tenía programada una presentación en el Auditorio Nacional, la cual se canceló hace algunas semanas sin explicar los motivos.

En ocasión de esta visita, sus más de 50 integrantes acudieron al Cenart para realizar un ensayo en el Teatro de las Artes, seguido de una clase magistral impartida por la ex primera bailarina Wang Qimin a 25 estudiantes mexicanos. Posteriormente, hubo una muestra-convivencia de baile folclórico y un encuentro entre directivos y artistas.

Para Wang Qimin, recién convertida en maestra de la compañía, fue su primera experiencia con estudiantes extranjeros. “Aunque hablamos idiomas diferentes, a través del lenguaje universal del baile es posible comunicarnos y sentir su gran pasión”, destacó la reconocida ex bailarina.