etenida en el andén, esperaba. Vestía un excesivo, dado el clima, abrigo esponjado color blanco, mas no inmaculado. Debía estarse asando. De las mangas le brotaban tatuajes en rama, como si por dentro le creciera un árbol. Escuchaba música por los audífonos, blancos también. Lejana, indiferente. A la espera de La Compadre y Talismán, que ya venían trotando en lenta cabalgata desde el fondo del andén de Juárez. Absorta, Jaira no reparó en ellas. Parecía tranquilizar sus impaciencias.

Llegándole por atrás, La Compadre y Talismán la flanquearon simultáneas, viendo al frente, aguantando la risa, imitando a Jaira absorta. Ella, claro, las notó. Cortita la sonrisa. Las dos arracadas en la nariz, vibrando, acusaron recibo. Así quedaron las tres, sin mirarse, la vista al frente, expresivamente inexpresivas, hasta que arribó pitando el Metro versión oruga, relativamente lleno. Se abrieron las puertas. Nadie salió. Alineadas como estaban abordaron el vagón. Parecía una coreografía.

Era una coreografía. La Compadre y Talismán empuñaron los tubos verticales como si fueran lanzas, chocaron los talones y se pusieron a zapatear. Jaira se abrió el abrigo girando sobre su propio eje dos, tres, cuatro, incontables veces. Los que estaban cerca se tuvieron que echar atrás. Pese al movimiento del tren ella no trastabilló en ningún momento, dominó la gravedad de manera inexplicable. Sus amigas seguían zapateando para la arborescente derviche hija del área metropolitana.

Al parar el convoy en la siguiente estación, Jaira se detuvo mirando al frente, inmóvil como al principio. En cuanto las puertas se deslizaron para abrir, ella salió hecha la bala y tras ella sus compañeras, desafiando las reglas de la cortesía y casi las de la gravedad. Los que aguardaban para abordar, casi arrasados, les dieron paso a regañadientes.

La Compadre, de tensa minifalda y compacto cuerpo, chico tatuaje en el muslo derecho, soltó la primera carcajada. Talismán vestía como obrera, o testiga de Jehová, ropa parda y zapatos de hebilla. Se abrazó a Jaira. Al fin se saludaban. La Compadre, poniéndose de puntas para alcanzarlas, se unió al abrazo. Estorbaban a la gente, pero no les importó.

En la colonia ya no los aguantan. Torbellino inesperado, atraviesan las cuadras del rumbo hagan de cuenta que en avispero, zumbando su relajo, apretando timbres y campanillas en las vecindades, tumbando cachuchas, clavándose manzanas de la recaudería. Quién sabe qué anfetamina o cafeína o dopamina les corre por el cuerpo todo el día que parecen niños con oxiuros o qué sé yo. Y niños no son, que va, si ya dejaron de crecer hace rato y como estudiantes siempre han sido remisos y más malos que la tiña.