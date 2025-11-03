Merry Macmasters

“Liliana” fue el nombre que Cristina Rivera Garza inscribió en una bandeja con arena, dispuesta en el patio tres, el de los naranjos, de El Colegio Nacional, como parte de la conferencia-performance que la escritora e integrante de la institución impartió ayer con el título Cuchillos como hojas: Rescribir el feminicidio, nombrarlas en el barro.

Con la inscripción de “Liliana”, nombre de su hermana víctima en 1990 de ese crimen, se inició una acción similar por un centenar de asistentes a la actividad efectuada en el contexto de los festejos por el Día de Muertos.

Antes de bajar al patio para realizar el performance, Rivera Garza, acompañada por el artista Saúl Hernández Vargas, habló de los orígenes del proyecto que le fue comisionado hace dos años por el Humboldt Forum (HF) en Berlín: “La idea era elegir una pieza de las muchas que tienen en su acervo etnográfico y participar en la serie Objects talk back (Los objetos responden), curada por la escritora Priya Basil”.

Dichos almacenes, al cuidado del HF, son espacios “enormes que resguardan objetos resultado del pillaje del colonialismo alemán, traídos de todos los lugares imaginables del mundo. Nuestra tarea consistió en elegir uno, o algunos, que nos interesaran para darles la vuelta, subvertirlos y hacer que esa mirada colonial, responsable de su elección y viaje hasta Alemania, ahora dijera su versión” de los hechos.

Navajas y relatos

Rivera Garza y Hernández Vargas eligieron “unos objetos pequeños, en la sección de Norte América, llamados story knives (cuchillos historias), utilizados sobre todo en las comunidades inuits del sureste de Alaska, en especial por las niñas, que los heredaban, o se hacían de ellos, con grabados artísticos. Los empleaban para escribir historias en la nieve o en los bancos de los ríos, en el lodo húmedo, cerca a los flujos de agua.

“Eran historias que uno aprende de muy joven, como advertencias: no te vayas lejos, no contestes a tus padres, cuida de tus hermanos menores. Por lo general terminaban con la frase, así nos enseñaron nuestros ancestros.”