▲ Una falla geológica en la colonia Santa María Aztahuacán, alcaldía Iztapalapa, provocó una oquedad de 8 metros de diámetro en la calle Allende que mantiene en riesgo y en alerta a los vecinos. Foto Víctor Camacho

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 40

A principios de octubre, el desfase de un tubo de agua potable de 48 pulgadas que corre bajo la calle Ignacio Allende con dirección hacia la avenida Circunvalación, mantiene a vecinos de la colonia Santa María Aztahuacán, en Iztapalapa, con las entradas de sus casas rodeadas de costales de arena para impedir que la gran cantidad de agua que fluye casi a diario desde las seis de la mañana hasta el mediodía, ingrese a sus domicilios.

De acuerdo con autoridades locales, la falla geológica que atraviesa la zona ha provocado el desplazamiento del subsuelo, lo que mantiene viviendas en riesgo y un boquete con un diámetro de ocho metros abierto desde hace dos semanas ante la búsqueda de una solución para reparar el desajuste. Según explicó Alfonso González May, director de Servicios Urbanos, la zona está clasificada con grietas de nivel 4, el grado más alto de riesgo por el movimiento constante.

Vecinos narraron que la falta de reparaciones genera una cascada de agua que chorrea y genera “un lago que se filtra por las casas”, y el agua, “en lugar de irse por la coladera, se va propiamente por las grietas”, reblandeciendo el terreno. Norma García, vecina que habita frente a la oquedad –excavada por trabajadores para localizar el origen de la fuga– advirtió que “esta situación rebasó toda la seguridad para nuestras casas”.