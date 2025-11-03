Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 40
A principios de octubre, el desfase de un tubo de agua potable de 48 pulgadas que corre bajo la calle Ignacio Allende con dirección hacia la avenida Circunvalación, mantiene a vecinos de la colonia Santa María Aztahuacán, en Iztapalapa, con las entradas de sus casas rodeadas de costales de arena para impedir que la gran cantidad de agua que fluye casi a diario desde las seis de la mañana hasta el mediodía, ingrese a sus domicilios.
De acuerdo con autoridades locales, la falla geológica que atraviesa la zona ha provocado el desplazamiento del subsuelo, lo que mantiene viviendas en riesgo y un boquete con un diámetro de ocho metros abierto desde hace dos semanas ante la búsqueda de una solución para reparar el desajuste. Según explicó Alfonso González May, director de Servicios Urbanos, la zona está clasificada con grietas de nivel 4, el grado más alto de riesgo por el movimiento constante.
Vecinos narraron que la falta de reparaciones genera una cascada de agua que chorrea y genera “un lago que se filtra por las casas”, y el agua, “en lugar de irse por la coladera, se va propiamente por las grietas”, reblandeciendo el terreno. Norma García, vecina que habita frente a la oquedad –excavada por trabajadores para localizar el origen de la fuga– advirtió que “esta situación rebasó toda la seguridad para nuestras casas”.
Enrique Mercado, uno de los afectados, explicó: “Esa falla geológica ya pasaba desde hace tiempo, pero la verdad es que se ha ido acentuando por la cuestión de la humedad del agua, que ha salido en gran escala y ha humedecido mucho la tierra”. Los daños en su vivienda son visibles, en el interior las grietas recorren el suelo y las ha cubierto con cemento; afuera, la separación con la casa contigua alcanza cerca de 30 centímetros.
Señaló que, pese a los llamados constantes a Protección Civil y a la Secretaría del Agua, no se ha dado una solución definitiva al problema. En la calle se han detectado cuatro fugas y de acuerdo con el titular, se prevé sustituir 120 metros de la tubería dañada. Mientras tanto, hoy realizarán un rebombeo hacia un colector para evitar inundaciones. Además, en días próximos, la secretaría cortará el suministro para iniciar la excavación y revisión del tramo afectado.