Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 40

Tras el resguardo de 80 niñas de la Casa de las Mercedes por parte del Sistema para la Integración de la Niñez y la Familia (DIF) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) locales, ex residentes del albergue –madres y jóvenes que llegaron ahí tras vivir situaciones de violencia y abuso– expresaron su inconformidad. En conferencia de prensa frente al recinto ubicado en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, entre cartulinas y consignas como “Devuélvannos a nuestras hijas” denunciaron que el operativo careció de trato humano y que el caso se ha expuesto sin considerar las historias ni derechos de las mujeres que crecieron en ese espacio.

Desde los 15 años, Judith del Pino ha vivido en casas hogar debido a que fue víctima de abuso sexual y de ese hecho nació su hija, hoy de 17 años, con quien compartió su vida en la Casa de las Mercedes. En su testimonio relató que las separaron durante el operativo que se efectuó el pasado jueves. “Nos tomaron una foto, pensamos que era para otra cosa. Nos pusimos bien locas porque nos estaban separando y como familia no nos íbamos a dejar”, dijo entre lágrimas.

A pesar de su discapacidad en las piernas y cadera, y de su dificultad en el habla, Judith contó que su hija –presuntamente trasladada al Centro de Atención e Integración Social Coruña, en Iztacalco– le ha dicho por teléfono que “no come bien porque la comida está muy mal, que huele muy feo, que le da miedo y se va con las niñas chiquitas”. Pidió a las autoridades “que me regresen a mi hija; yo sé que no tengo nada que darle, pero nunca la voy a dejar. Por ella lucho todo, como una mamá”.