Ante la llegada de las bajas temperaturas, la Secretaría de Salud invitó a la población más vulnerable a vacunarse de manera gratuita en las distintas unidades médicas de la Ciudad de México para prevenir enfermedades en las vías respiratorias como influenza, covid y neumococo.
En entrevista, la secretaria de Salud, Nadine Gasman, afirmó que las vacunas son las herramientas más eficaces para reducir las hospitalizaciones y muertes por estos padecimientos, que se incrementan durante la temporada invernal.
Detalló que la campaña de vacunación 2025-2026 considera para la Ciudad de México la aplicación de 2 millones 400 mil dosis contra la influenza, 900 mil contra el covid y 450 mil contra el neumococo, destinadas a menores de cinco años, mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años.
Comentó que la campaña concluirá en marzo del año próximo, pero el propósito es que la mayoría de la población vulnerable tenga las vacunas a finales de noviembre para que cuenten con inmunidad para cuando el frío sea más intenso.
Explicó que por segundo año consecutivo, el biológico de la influenza se produce en México y protege para dos tipos de cepas, A y B. En el caso del covid, se tiene a dos fabricantes, la Moderna para los menores de edad, y la Pfizer para los adultos.
En este mes se instalará un megacentro de vacunación en las instalaciones de la UNAM, se habilitarán kioscos en los sitios de mayor afluencia de personas, e incluso se realizarán recorridos casa por casa donde la cobertura sea más baja, pero está la opción de acudir al centro de salud, clínica u hospital más cercano, refirió.
Además, señaló que es importante que en esta época del año se extremen los cuidados ante los cambios bruscos de temperatura, y en caso de tener síntomas de algún mal respiratorio buscar atención médica.