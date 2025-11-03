Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 39

Ante la llegada de las bajas temperaturas, la Secretaría de Salud invitó a la población más vulnerable a vacunarse de manera gratuita en las distintas unidades médicas de la Ciudad de México para prevenir enfermedades en las vías respiratorias como influenza, covid y neumococo.

En entrevista, la secretaria de Salud, Nadine Gasman, afirmó que las vacunas son las herramientas más eficaces para reducir las hospitalizaciones y muertes por estos padecimientos, que se incrementan durante la temporada invernal.

Detalló que la campaña de vacunación 2025-2026 considera para la Ciudad de México la aplicación de 2 millones 400 mil dosis contra la influenza, 900 mil contra el covid y 450 mil contra el neumococo, destinadas a menores de cinco años, mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años.

Comentó que la campaña concluirá en marzo del año próximo, pero el propósito es que la mayoría de la población vulnerable tenga las vacunas a finales de noviembre para que cuenten con inmunidad para cuando el frío sea más intenso.