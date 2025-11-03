Remiten 405 motos y un razer al corralón por faltas durante rodada del terror
Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 39
En medio de tumbas adornadas e iluminadas por velas y envueltas entre el humo del incienso, con flores de cempasúchil, ramos multicolores, hojaldras, frutas de temporada, platillos y fotografías, familias enteras pasaron horas o incluso la noche junto a los sepulcros de sus difuntos en los panteones Civil de Dolores, Xilotepec y San José, de las alcaldías Miguel Hidalgo, Xochimilco e Iztacalco respectivamente. Envueltos en cobijas algunos se recostaron al pie de los sepulcros para mantener la vigilia en honor a sus seres queridos, como parte de la tradición del Día de Muertos, que culminó ayer.
Desde muy temprano por la entrada del panteón de Dolores un arco monumental de flores de cempasúchil, cráneos coloridos, mariposas y alebrijes adornaba el cementerio por donde ingresó la familia Cruz Díaz, quien se preparó con flores, incienso y parte de la comida de la ofrenda que colocaron en su hogar para realizar lo que llamaron “un pequeño pícnic familiar” en memoria de quienes “ya partieron de este mundo”.
Alfredo señaló que la tradición “representa una convivencia con el ser o los seres que ya trascendieron; es la forma de recordar que, de alguna manera, aún los llevamos en el corazón y queremos convivir con ellos como lo hicimos en vida”. Con escobas en mano para limpiar el polvo y las hojas acumuladas, y cubetas de agua para lavar las lápidas, chicos y grandes se dedicaron a limpiar y decorar las tumbas, en un gesto íntimo, de amor y memoria que se extendió por horas.
La música también se hizo presente en el panteón de San José al son del mariachi, con canciones como Cruz de olvido y Amor eterno. Grupos provenientes de Iztapalapa, como Los Arrieros –con 25 años de trayectoria–, ofrecieron su servicio a alrededor de 150 personas, aunque sólo una decena aceptó. “Las familias van muy limitadas por el gasto de Día de Muertos, prácticamente nada más contratan por canción. A veces piden una, dos o tres, y ya”, compartió Daniel Cruz, integrante del grupo, quien aseguró que participan en esta tradición año con año.
Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que un total de 405 motocicletas y un vehículo tipo razer fueron remitidos tras cometer diferentes faltas al reglamento de tránsito durante la Mega Rodada del Terror 2025, efectuada la noche del pasado sábado primero de noviembre.