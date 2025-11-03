▲ Cientos de personas pasaron la noche del primero al 2 de noviembre junto a las tumbas de sus seres queridos envueltas con cobijas y doble capa de suéteres. En estas imágenes, el panteón Xilotepec, en la alcaldía Xochimilco. Foto Luis Castillo

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 39

En medio de tumbas adornadas e iluminadas por velas y envueltas entre el humo del incienso, con flores de cempasúchil, ramos multicolores, hojaldras, frutas de temporada, platillos y fotografías, familias enteras pasaron horas o incluso la noche junto a los sepulcros de sus difuntos en los panteones Civil de Dolores, Xilotepec y San José, de las alcaldías Miguel Hidalgo, Xochimilco e Iztacalco respectivamente. Envueltos en cobijas algunos se recostaron al pie de los sepulcros para mantener la vigilia en honor a sus seres queridos, como parte de la tradición del Día de Muertos, que culminó ayer.

Desde muy temprano por la entrada del panteón de Dolores un arco monumental de flores de cempasúchil, cráneos coloridos, mariposas y alebrijes adornaba el cementerio por donde ingresó la familia Cruz Díaz, quien se preparó con flores, incienso y parte de la comida de la ofrenda que colocaron en su hogar para realizar lo que llamaron “un pequeño pícnic familiar” en memoria de quienes “ya partieron de este mundo”.

Alfredo señaló que la tradición “representa una convivencia con el ser o los seres que ya trascendieron; es la forma de recordar que, de alguna manera, aún los llevamos en el corazón y queremos convivir con ellos como lo hicimos en vida”. Con escobas en mano para limpiar el polvo y las hojas acumuladas, y cubetas de agua para lavar las lápidas, chicos y grandes se dedicaron a limpiar y decorar las tumbas, en un gesto íntimo, de amor y memoria que se extendió por horas.