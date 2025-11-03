▲ Los retrasos en el servicio del Metro se alargan debido a que se deben realizar inspecciones que pueden durar desde algunos minutos hasta horas. Foto Cristina Rodríguez

Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 38

De 2022 a la fecha, el Metro ha registrado dos retrasos diarios en su operación, en promedio, provocados principalmente por fallas en puertas, conatos de incendio y problemas de señalización en los trenes, de acuerdo con información obtenida vía transparencia.

Según datos de la Subdirección de Operación, en ese periodo se acumularon 2 mil 682 interrupciones, y las líneas con mayor número de incidencias fueron la 3, con 564 casos; seguida de la 7, con 368; la 8, con 362, y la B, con 252.

Indicó que la principal causa de las interrupciones en el servicio se debe a los conatos de incendio, lo que obliga al personal especializado a realizar revisiones del suministro eléctrico y, dependiendo de la gravedad, estas verificaciones pueden detener la operación desde unos minutos hasta horas.

Apenas la semana pasada, usuarios de la línea 7 reportaron retrasos de aproximadamente 20 minutos en estaciones como Tacubaya.

Ante estas contingencias, la Gerencia de Atención al Usuario emitió en ese periodo 5 mil 346 constancias para justificar demoras de los pasajeros en sus actividades, siendo 2024 el año con mayor número de solicitudes, con 2 mil 74 documentos, gestionados principalmente vía correo electrónico.