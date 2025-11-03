Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 38
De 2022 a la fecha, el Metro ha registrado dos retrasos diarios en su operación, en promedio, provocados principalmente por fallas en puertas, conatos de incendio y problemas de señalización en los trenes, de acuerdo con información obtenida vía transparencia.
Según datos de la Subdirección de Operación, en ese periodo se acumularon 2 mil 682 interrupciones, y las líneas con mayor número de incidencias fueron la 3, con 564 casos; seguida de la 7, con 368; la 8, con 362, y la B, con 252.
Indicó que la principal causa de las interrupciones en el servicio se debe a los conatos de incendio, lo que obliga al personal especializado a realizar revisiones del suministro eléctrico y, dependiendo de la gravedad, estas verificaciones pueden detener la operación desde unos minutos hasta horas.
Apenas la semana pasada, usuarios de la línea 7 reportaron retrasos de aproximadamente 20 minutos en estaciones como Tacubaya.
Ante estas contingencias, la Gerencia de Atención al Usuario emitió en ese periodo 5 mil 346 constancias para justificar demoras de los pasajeros en sus actividades, siendo 2024 el año con mayor número de solicitudes, con 2 mil 74 documentos, gestionados principalmente vía correo electrónico.
Para obtener una constancia, las personas pueden acudir a las oficinas del STC, ubicadas en avenida Balderas 58, primer piso. Ahí deben llenar una cédula y presentar una queja formal indicando nombre, línea afectada, fecha y hora del incidente, así como datos del centro de trabajo y nombre de su jefe directo.
También es posible tramitarla de manera electrónica enviando un correo a la siguiente dirección: unidad_de_orientació[email protected], con el asunto “solicitud de constancia de retraso”. En el mensaje deben incluir día, hora, línea y estación donde ocurrió la incidencia. El documento se envía en un plazo aproximado de cinco días hábiles.