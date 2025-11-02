Laura Poy Solano

El uso de tecnología en menores de 6 años, principalmente el tiempo frente a cualquier pantalla de dispositivos electrónicos “no aporta nada a su desarrollo cognitivo, y por el contrario puede inhibir el desarrollo de su capacidad para leer gestualidades y aprender habilidades sociales, dos factores clave para desarrollar empatía”, alertó el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En un análisis del uso de la tecnología en las infancias, señalaron que las interacciones cara a cara “son la única forma en que los pequeños aprenden a comprender las señales no verbales e interpretarlas”.

Recordaron que hasta que los bebés desarrollan el lenguaje, “toda la comunicación es no verbal, por lo que dependen en gran medida de mirar una cara y obtener significado. Esa interacción bidireccional entre los niños y los adultos es de vital importancia para el desarrollo del cerebro”.

La exposición a las pantallas, desde muy temprana edad “reduce la capacidad de los bebés para leer las emociones humanas y controlar su frustración. También resta valor a las actividades que ayudan a aumentar su desarrollo cerebral, como jugar e interactuar con otros niños”, señaló Unicef, .

La OMS recomendó que los menores de 2 años no pasen tiempo frente a pantalla, y que los niños de 2 a 4 años no dediquen más de una hora al día a mirarlas.