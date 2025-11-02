Andrea Becerril y Fernando Camacho

Francisco Rojas Gutiérrez, político priísta de larga trayectoria en la administración pública federal, en la que fue director por siete años de Petróleos Mexicanos (Pemex) y dirigió la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresas que siempre consideró debían estar en manos del Estado, falleció la noche del viernes a los 81 años de edad.

Su deceso fue lamentado por la dirigencia del PRI, otros políticos y ex funcionarios, así como por los senadores y diputados del tricolor, toda vez que Rojas Gutiérrez fue coordinador del grupo priísta durante la 61 legislatura.

Comenzó su carrera en el gobierno de Miguel de la Madrid, en 1982, como secretario de la Contraloría, dependencia encargada de combatir la corrupción, y el último año de ese sexenio fue nombrado director general de Pemex.

Carlos Salinas de Gortari lo mantuvo al frente de la petrolera los seis años de su gobierno, hubo luego un paréntesis sin cargo en el gobierno de Ernesto Zedillo, y en la administración del panista de Vicente Fox regresó a la vida pública, como coordinador de diputados del PRI.

Con Enrique Peña Nieto en la presidencia, fue director de la CFE, pero renunció en 2014, inconforme con la reforma energética que privatizó esa empresa y Pemex.