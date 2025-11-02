Arrestan a ocho personas en una empresa fachada
Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 10
Integrantes de varios organismos de seguridad detuvieron en Veracruz a ocho personas presuntamente involucradas en la venta ilegal de hidrocarburos, a quienes decomisaron 250 mil litros de combustible y diversos implementos que usaban para dicha actividad criminal.
En un comunicado conjunto, se indicó que la acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República y las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y Defensa Nacional, así como la Guardia Nacional y Petróleos Mexicanos.
Los efectivos “detuvieron a ocho personas y aseguraron 250 mil litros de combustible, 12 pipas de diferentes capacidades, un inmueble, dispositivos electrónicos y documentación diversa, en un predio del municipio de Perote”, Veracruz.
“Esta acción se llevó a cabo después de tener conocimiento de que una empresa de manejo de residuos peligrosos era usada como fachada para almacenamiento y venta de hidrocarburo ilegal”, agregó.
“Durante la revisión del inmueble fueron detenidos los hombres, y junto con el combustible, vehículos y demás objetos confiscados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará la situación legal de las personas e integrará la carpeta de investigación del caso”, indicaron las organizaciones de seguridad. Las autoridades estiman que con este decomiso se causa una afectación económica a la delincuencia organizada de hasta 247 millones 581 mil 164 pesos.